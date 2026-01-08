Brutális erejű baleset történt Budapesten, mentők a helyszínen

Rohantak a tűzoltók, miután frontálisan ütközött két személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Nemes utca és a Határ utca kereszteződésénél.

A fővárosi hivatásos és a Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület áramtalanítják a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.