Pár perc eltéréssel két nagy baleset is történt a fővárosban

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Nagykőrösi úton, a Lea utcánál. Az oszlop kidőlt. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották.

Összeütközött két teherautó és egy személygépkocsi az M0-s autóútnak az M1-es autópálya felé vezető oldalán, Csömör térségében, a 65. és a 66. kilométer között. A csömöri önkéntes tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A helyszínre érkeztek a fővárosi hivatásos tűzoltók és a mentők is. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet - írja a Katasztrófavédelem.



