Ne hagyd ki! 5 magyarországi szánkópálya az egész családnak

Az utóbbi napokban országszerte havazott, és a következő napokban sem várható enyhülés az időjárásban. Addig érdemes kiélvezni a havas tájat, amíg lehet, ezért mutatjuk a legjobb szánkópálya helyszíneket.

A szánkópálya helyszínek az egész család számára kikapcsolódást nyújtanak Fotó: Roman Samborskyi / shutterstock

Ezt az 5 szánkópálya helyszínt nem lehet kihagyni

A szánkózás minden korosztálynak remek program lehet, ezért érdemes felkeresni azokat a vidéki helyszíneket, ahol ideálisak a szánkózási feltételek.

1. Normafa

Ha Budapesten vagy a környékén esik a hó, szinte törvényszerű, hogy a Normafa megtelik a csúszkáló családokkal. Az Anna-rét kifejezetten gyerekbarát terepet kínálnak, különösen a kisebbeknek. A környék könnyen megközelíthető, és a mesterséges hó miatt gyakran a havazás után is használható.

2. Mátra

A Mátra több pontján is találni lejtőket, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak a szánkózáshoz. Mátrafüred környékén például két különböző szánkózóhelyet is találunk. A korábban Mátraszentimrén és Bagolyirtáson működő sípályák környékére is érdemes ellátogatni, illetve a Kékestetőn is hatalmasakat lehet csúszni.

3. Visegrád

Visegrádon, a Nagyvillámnál található domb melletti bob- és alpesi pályához közeli lejtők és domboldalak tökéletes lehetőséget kínálnak a szánkózni vágyóknak.

4. Dobogókő

Senkinek sem okoz meglepetést, hogy Dobogókőn gyakran vastag hó várja a családokat a sípálya mellett elterülő dombokon.

5. Bánkút

Bár Bánkút neve inkább a síeléséről ismert, a környéken kijelölt, családbarát, rövidebb szánkópálya is várja az ide látogató családokat. A nyugodt, kiszámítható terepen a kisebbek is bátran kipróbálhatják magukat - írja a köpönyeg.hu.