Ne hagyd ki! 5 magyarországi szánkópálya az egész családnak
Ezekre a helyekre érdemes ellátogatni, amíg nem olvad el a hó.
Az utóbbi napokban országszerte havazott, és a következő napokban sem várható enyhülés az időjárásban. Addig érdemes kiélvezni a havas tájat, amíg lehet, ezért mutatjuk a legjobb szánkópálya helyszíneket.
Ezt az 5 szánkópálya helyszínt nem lehet kihagyni
A szánkózás minden korosztálynak remek program lehet, ezért érdemes felkeresni azokat a vidéki helyszíneket, ahol ideálisak a szánkózási feltételek.
1. Normafa
Ha Budapesten vagy a környékén esik a hó, szinte törvényszerű, hogy a Normafa megtelik a csúszkáló családokkal. Az Anna-rét kifejezetten gyerekbarát terepet kínálnak, különösen a kisebbeknek. A környék könnyen megközelíthető, és a mesterséges hó miatt gyakran a havazás után is használható.
2. Mátra
A Mátra több pontján is találni lejtőket, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak a szánkózáshoz. Mátrafüred környékén például két különböző szánkózóhelyet is találunk. A korábban Mátraszentimrén és Bagolyirtáson működő sípályák környékére is érdemes ellátogatni, illetve a Kékestetőn is hatalmasakat lehet csúszni.
3. Visegrád
Visegrádon, a Nagyvillámnál található domb melletti bob- és alpesi pályához közeli lejtők és domboldalak tökéletes lehetőséget kínálnak a szánkózni vágyóknak.
4. Dobogókő
Senkinek sem okoz meglepetést, hogy Dobogókőn gyakran vastag hó várja a családokat a sípálya mellett elterülő dombokon.
5. Bánkút
Bár Bánkút neve inkább a síeléséről ismert, a környéken kijelölt, családbarát, rövidebb szánkópálya is várja az ide látogató családokat. A nyugodt, kiszámítható terepen a kisebbek is bátran kipróbálhatják magukat - írja a köpönyeg.hu.
