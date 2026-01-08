RETRO RÁDIÓ

Különös üzenetet írtak a hóba a Gellért-hegy alatt

Hiába a szellemes Duna-parti üzenet, a természet mást üzen: a hó marad. Sőt, a következő napokban még keményebb fagyok érkeznek, akár mínusz 13 fokkal, jele sincs annak, hogy mikor olvad el a hóba írt üzenet. Aki nyomot szeretne hagyni a hóban, most hetekre is beírhatja gondolatait.

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.01.08. 16:45
Módosítva: 2026.01.08. 17:34
üzenet jég Duna-part fagy

Egyszer minden elmúlik, a hóba írt üzenet mindenképpen. Valószínűleg így gondolta az az ismeretlen költő is, aki a Gellért-hegy alatti Duna-parti hóba Pestről is jól látható hatalmas betűkkel kiírta a szót: ELMÚLIK. A kérdés, mikor múlik el a hó?

Hóba írt üzenet, vajon az időjárásról szól vagy valami másról?
Hóba írt üzenet, vajon az időjárásról szól vagy valami másról? Fotó: Internet

Elmúlik, mint a hóba írt üzenet

Továbbra is kis megszakításokkal hull a hó, és a hideg sem tágít, újabb és újabb hullámokban borítja be az országot a fehér takaró. Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne havazott volna, és lassan olyan ember sem akad, aki legalább egyszer ne fogott volna hólapátot, vagy ne takarította volna le a kocsiját, vagy ne rajzolt volna valamit a hóba.

Szívecske a hóban Fotó: 123RF

Másfél évtizede volt utoljára akkora hó, ami hosszasan meg is maradt. Az elmúlt években a havazások után hamar jött az olvadás, a mostani télen azonban más a helyzet. A helyenként 20-30 centisre felduzzadt hóvastagság nem egy nap alatt csökken majd le, és a meteorológiai előrejelzések sem szólnak arról egyelőre, hogy mikor lesz vége a havazásnak, és jön el az olvadás időszaka. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint még sokáig nem számíthatunk olvadásra.

Üzenet a padon. Vajon olvasta az, akinek szólt? 123RF

Az időjárási portál szerint borzalmas fagyok jönnek, vagyis még sokáig mínuszokat mérhetünk éjszakánként, akár –13 fokig is eshet a hőmérséklet. A nappalok sem lesznek kíméletesek a következő héten.

A köpönyeg.hu szerint a fagyok tartósak lesznek Fotó: koponyeg.hu 

Ha hóba írt üzenettel szeretnél nyomot hagyni az utókornak, akkor itt az ideje! Akár hetekig megmaradhatnak gondolataid, ha az utókor számára nem is, de valameddig büszkélkedhetsz vele! A Duna-parti ELMÚLIK üzenet remélhető még sokáig látható lesz, és talán többen elgondolkoznak az élet értelmén.

@zsofiaadler

Imádom🤣🤣🤣❄️

♬ eredeti hang - $zofiii💎

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu