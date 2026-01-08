Különös üzenetet írtak a hóba a Gellért-hegy alatt

Egyszer minden elmúlik, a hóba írt üzenet mindenképpen. Valószínűleg így gondolta az az ismeretlen költő is, aki a Gellért-hegy alatti Duna-parti hóba Pestről is jól látható hatalmas betűkkel kiírta a szót: ELMÚLIK. A kérdés, mikor múlik el a hó?

Hóba írt üzenet, vajon az időjárásról szól vagy valami másról? Fotó: Internet

Elmúlik, mint a hóba írt üzenet

Továbbra is kis megszakításokkal hull a hó, és a hideg sem tágít, újabb és újabb hullámokban borítja be az országot a fehér takaró. Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne havazott volna, és lassan olyan ember sem akad, aki legalább egyszer ne fogott volna hólapátot, vagy ne takarította volna le a kocsiját, vagy ne rajzolt volna valamit a hóba.

Szívecske a hóban Fotó: 123RF

Másfél évtizede volt utoljára akkora hó, ami hosszasan meg is maradt. Az elmúlt években a havazások után hamar jött az olvadás, a mostani télen azonban más a helyzet. A helyenként 20-30 centisre felduzzadt hóvastagság nem egy nap alatt csökken majd le, és a meteorológiai előrejelzések sem szólnak arról egyelőre, hogy mikor lesz vége a havazásnak, és jön el az olvadás időszaka. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint még sokáig nem számíthatunk olvadásra.

Üzenet a padon. Vajon olvasta az, akinek szólt? 123RF

Az időjárási portál szerint borzalmas fagyok jönnek, vagyis még sokáig mínuszokat mérhetünk éjszakánként, akár –13 fokig is eshet a hőmérséklet. A nappalok sem lesznek kíméletesek a következő héten.

A köpönyeg.hu szerint a fagyok tartósak lesznek Fotó: koponyeg.hu

Ha hóba írt üzenettel szeretnél nyomot hagyni az utókornak, akkor itt az ideje! Akár hetekig megmaradhatnak gondolataid, ha az utókor számára nem is, de valameddig büszkélkedhetsz vele! A Duna-parti ELMÚLIK üzenet remélhető még sokáig látható lesz, és talán többen elgondolkoznak az élet értelmén.