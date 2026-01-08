RETRO RÁDIÓ

„Úgy totyogunk, mint a pingvinek!” – Hókáosz Budapesten: az Örs vezér tér életveszélyes

A havazást Zugló baloldali városvezetése jól láthatóan képtelen kezelni, az Örs vezér tér egyenesen életveszélyes! Háborognak a környéken közlekedő utasok és hókotrók, hőmunkások után kiáltanak. Nemcsak kisgyerekes családok, hanem idősek is aggódnak az újabb havazás miatt.

Szerző: E. R. A.
2026.01.08. 11:06
Módosítva: 2026.01.08. 11:07
Budapest elesett! A fővárosi hókáosz napok óta tart és úgy látszik, Zuglóban nemhogy nem javul, egyre rosszabb a helyzet. Az eltakarítatlan hó jéggé fagyott, csúszós az aluljáró – így néz ki most az Örs vezér tér és környéke. Aki a város egyik legforgalmasabb pontján próbál gyalog átjutni, annak kétszer meg kell gondolnia, hogy merre induljon. Mutatjuk, milyen káoszt okozott a havazás, és, hogy milyen most a helyzet.

havazás
Az Örs vezér teret is megbénította a havazás, az emberek alig tudnak közlekedni (Beküldött fotó)

Káosz az Örsön a havazás miatt

A hóhelyzet Budapesten továbbra is komoly gondokat okoz. Az első vastag hótakaró megjelenése óta folyamatosan azt posztolják a közösségi médiában, hogy Karácsony Gergely képtelen úrrá lenni a helyzeten. A hókotrógépek országszerte jól vizsgáztak, nem úgy, mint Budapesten, ahol mintha még mindig a garázsban porosodnának.

Egy zuglói lakos január 7-én fakadt ki az egyik helyi Facebook-csoportban, hogy napok óta nincs eltakarítva a hó az Örs vezér téren:

  • az aluljárók csúszósak,
  • a megállókat, 
  • a járdákat

vastag hótömeg borítja, a csúszásveszély miatt képtelenség biztonságosan közlekedni, elérni a tömegközlekedési járműveket.

Ma délben az Örs vezér tér még nem volt letakarítva. Botrány! Szegény idősek csak csúszkáltak. Hol vannak a közmunkások, vagy hómunkások?

– fogalmazott bejegyzésében Emília, amihez fotókat is közölt. 

Sem a járdák, sem az úttest nincs takarítva a közlekedési csomópontban (Beküldött fotó)

„Kész életveszély!”

Emília rendszeresen jár arra. A hó annyira ellepte a teret, hogy elgondolkodott rajta, a saját kezébe veszi az irányítást, hogy végre biztonságos legyen a környék… „Ha lett volna hólapát, nagyon szívesen takarítottam volna a havat, megmondom őszintén”  – vallotta be Emília, aki reggel vagy napközben jár arra. Szerda délben az Örs vezér téren ő és a többi járókelő is küzdött az elemekkel. 

Gyakorlatilag sehol nincs letakarítva a környék, sem a járda, sem a buszmegállók, de még az utak sem mindenhol… Csúszkáltak az emberek a megállókban, úgy totyogtunk, mint a pingvinek

– vázolta.

Csak az vásárolhat jegyet, akinek sikerült keresztülküzdenie magát a hótömegen (Beküldött fotó)

Mi történt volna, ha reggel 7 órakor megyek ki? Mindenki munkába és iskolába indul akkor, legalább a fő csomópontokat takarítani kellene!

– mondta felháborodva.

A trolikról leszálló utasok a havon küzdik át magukat a főváros egyik legforgalmasabb csomópontján (Beküldött fotó)

A zuglóiak a momentumos Rózsa András polgármestert és a többi baloldali vezetőt hibáztatják a téren uralkodó állapotok miatt. 

Mit tesz a polgármesteri hivatal? Semmit! Az egész Örs vezér teret fel kellene újítani, évek óta eszi a gomba a környéket, az egész tér pedig tiszta kátyú. Ezzel kellene törődni!

– fogalmazott Ilona, Emília bejegyzésére reagálva.

Dorottya is nemrég járt arra, és már semmi sem lepi meg. „Az aluljáró szokás szerint csúszott, már meg sem lepődök rajta. Kész életveszély!” – fakadt ki, mire Ilona hozzátette: 

Én is láttam aznap a nagy havat, mert 11 után értem oda a 82-es trolival, de akkora hótömeg volt a megállóban, hogy alig bírtak leszállni az utasok. Nem beszélve arról, ami még vár ránk végig a járdán, úttesten. Jól felkészültek a havazásra!

– legyintett a nő. 

Az országutak jórészt hómentesek

Míg Karácsony Gergelynek nem sikerült úrrá lenni a fővárosi hóhelyzeten, a hirtelen beköszöntött havazásra a magyar kormány azonnali lépésekkel reagált. Munkába állt az Operatív Törzs és senkit nem hagynak segítség nélkül.

Országszerte uralják a helyzetet:

  • a közútkezelő, 
  • a rendőrség, 
  • a mentőszolgálat, 
  • a katasztrófavédelem, 
  • a honvédség, 
  • a kórházak, 
  • a Volán
  • és a MÁV is teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén,

rendkívüli munkát végeznek!

„Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az Operatív Törzs az önkormányzatokat is erre kéri” – hangzott el az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivőjétől, Mukics Dánieltől az Operatív Törzs szerdai ülését követően Budapesten.

