„Úgy totyogunk, mint a pingvinek!” – Hókáosz Budapesten: az Örs vezér tér életveszélyes

Budapest elesett! A fővárosi hókáosz napok óta tart és úgy látszik, Zuglóban nemhogy nem javul, egyre rosszabb a helyzet. Az eltakarítatlan hó jéggé fagyott, csúszós az aluljáró – így néz ki most az Örs vezér tér és környéke. Aki a város egyik legforgalmasabb pontján próbál gyalog átjutni, annak kétszer meg kell gondolnia, hogy merre induljon. Mutatjuk, milyen káoszt okozott a havazás, és, hogy milyen most a helyzet.

Az Örs vezér teret is megbénította a havazás, az emberek alig tudnak közlekedni (Beküldött fotó)

Káosz az Örsön a havazás miatt

A hóhelyzet Budapesten továbbra is komoly gondokat okoz. Az első vastag hótakaró megjelenése óta folyamatosan azt posztolják a közösségi médiában, hogy Karácsony Gergely képtelen úrrá lenni a helyzeten. A hókotrógépek országszerte jól vizsgáztak, nem úgy, mint Budapesten, ahol mintha még mindig a garázsban porosodnának.

Egy zuglói lakos január 7-én fakadt ki az egyik helyi Facebook-csoportban, hogy napok óta nincs eltakarítva a hó az Örs vezér téren:

az aluljárók csúszósak,

a megállókat,

a járdákat

vastag hótömeg borítja, a csúszásveszély miatt képtelenség biztonságosan közlekedni, elérni a tömegközlekedési járműveket.

Ma délben az Örs vezér tér még nem volt letakarítva. Botrány! Szegény idősek csak csúszkáltak. Hol vannak a közmunkások, vagy hómunkások?

– fogalmazott bejegyzésében Emília, amihez fotókat is közölt.

Sem a járdák, sem az úttest nincs takarítva a közlekedési csomópontban (Beküldött fotó)

„Kész életveszély!”

Emília rendszeresen jár arra. A hó annyira ellepte a teret, hogy elgondolkodott rajta, a saját kezébe veszi az irányítást, hogy végre biztonságos legyen a környék… „Ha lett volna hólapát, nagyon szívesen takarítottam volna a havat, megmondom őszintén” – vallotta be Emília, aki reggel vagy napközben jár arra. Szerda délben az Örs vezér téren ő és a többi járókelő is küzdött az elemekkel.

Gyakorlatilag sehol nincs letakarítva a környék, sem a járda, sem a buszmegállók, de még az utak sem mindenhol… Csúszkáltak az emberek a megállókban, úgy totyogtunk, mint a pingvinek

– vázolta.

Csak az vásárolhat jegyet, akinek sikerült keresztülküzdenie magát a hótömegen (Beküldött fotó)

Mi történt volna, ha reggel 7 órakor megyek ki? Mindenki munkába és iskolába indul akkor, legalább a fő csomópontokat takarítani kellene!

– mondta felháborodva.