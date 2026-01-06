Havas és jeges utak: ezeken a helyeken a legnehezebb a közlekedés

Az igazi téli időjárás megérkezett hazánkba, reggelre sok helyen havas, lefagyott utakra ébredhettünk, ami jelentősen megnehezíti a közlekedést. De mire számíthatunk, ha útnak indulunk? Megmutatjuk, mely területeken szokott nehézzé válni a közlekedés havazás idején.

Tartós havazás: hol kell a legnagyobb óvatossággal vezetni? (Fotó: Metropol)

Havazás nehezíti a közlekedést - hol lesz a legrosszabb a helyzet?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a városok peremterületei és az agglomerációs térségek reagálnak a legérzékenyebben a havazásra. A reggeli órákban sokan indulnak útnak a városba dolgozni, miközben az utak több helyen járhatatlanok. Egy kisebb fennakadás is elindíthat egy hosszú láncreakciót, és rövid idő alatt kialakulhat a torlódás.

Szintén kritikus helyeknek számítanak a hidak, felüljárók, ahol a levegő minden oldalról éri az útfelületet. Havazás után ezek a szakaszok gyorsan kihűlnek, és könnyebben lefagynak, és még akkor is jóval csúszósabbak, amikor máshol már nem áll fenn ez a helyzet. A jég tartósabban megmarad az északi fekvésű, árnyékos útszakaszokon, ahol még a nap sem tudja úgy felmelegíteni az útfelületet, mint máshol. A nyílt, szeles útszakaszok is veszélyt jelenthetnek, ugyanis a szél visszafújja a havat az útra, rontja a látási viszonyokat, és a hófúvás miatt pedig egyik pillanatról a másikra válhat járhatatlanná az út.

Mire érdemes figyelni, különösen a reggeli órákban?

A havazás utáni reggel egyik legnagyobb veszélye a láthatatlan kockázat. Sok helyen nem vastag hótakaró, hanem letaposott hóréteg vagy vékony jég réteg okoz gondot. Különösen igaz a körforgalmakra, kanyarokra, lejtőkre és kereszteződések előtti féktávokra. Ez a veszély azonban nem csak az autósokat fenyegeti, gyalogosan közlekedve is érdemes óvatosnak lenni. A járdák, buszmegállók és zebrák környéke gyakran a reggeli csúcsidőben válik igazán csúszóssá, amikor a hó már össze van taposva, de még nem takarították le az utakat – számolt be róla a Köpönyeg.

Ha tehetjük, inkább válasszuk a tömegközlekedést, ezzel is csökkentve a dugókat. Az útviszonyok tartós havazás esetén óráról órára változhatnak, így ami hajnalban még jól járható volt, reggelre már egészen más képet mutathat.

