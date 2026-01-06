Ezt hozta az intenzív éjszaka havazás

Berobbant a tél: az ország szinte teljes területén intenzíven havazott hétfőn éjszaka, a korlátozott látási viszonyok mellett jelentősen lassult a forgalom. A havazás következtében az utak latyakosak, hókásásak, helyenként havasak lehetnek.

A havazás nem csak szép látvány: közlekedés szempontjából nehezítő tényező is (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)

Kihat a forgalomra az intenzív éjszaka havazás

Egy kamion az árokba hajtott az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Örkény térségében az 54-es kilométernél. A műszaki mentés miatt a külső és a leálló sávot egyaránt lezárták. Az M6-os autópályán, Tengelic térségében, a Budapest felé vezető oldalon szintén baleset történt: az érintett oldalt a 123-as kilométernél lezárták.

Az M1-es autópályán Hegyeshalom és Komárom között, az M3-ason Hatvan és Miskolc között, az M7-esen Nagykanizsa térségében, az M30-as autópályán, az M44-es és az M4-es is, valamint az M0-s, az M85-ös és az M86-os autóutak szakaszain is latyakos, hókásás volt a burkolat – írja a Köpönyeg.