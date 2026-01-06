RETRO RÁDIÓ

Micsoda?! Befagyhat a Balaton, de van egy kis gond

Az öblökben már megjelent a jég! Befagyhat a Balaton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 08:36
Balaton jég tél

Meglepő hírt közölt a havazással és a mínuszok kapcsán, ezzel együtt pedig fontos dologra figyelmeztetett a hét elején a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. A magyar tengerről van szó: befagyhat a Balaton.

Befagyhat a Balaton
Befagyhat a Balaton, de egyelőre senki ne merészkedjen a jégre! (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Befagyhat a Balaton, de egyelőre senki ne merészkedjen a jégre!

„A következő napokban a Balaton nyílt vízfelületén is kialakulhat összefüggő jég, ám annak minősége egyelőre nem teszi lehetővé a biztonságos sportolást” – idézi a HungaroMet Zrt. hétfői figyelmeztetését a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

A posztban emlékeztetnek, hogy a kétezres évek elejéig januárra szinte kivétel nélkül minden télen befagyott a magyar tenger, nem számított ritkaságnak a 20 centiméter körüli jégvastagság. Ugyanakkor az utóbbi időszakban jóval ritkábban alakult ki jég a Balatonon, jól példázza ezt, hogy tartós befagyás legutóbb 2017 elején történt.

Hétfőn a Balaton hőmérséklete 1 Celsius-fok, az öblökben pedig megjelent a jég. Bár a következő napokban a Balaton térségében várhatóan tartósan fagypont alatt marad a hőmérséklet, és a part mentén akár 10 centiméteres hóréteg is kialakulhat, ugyanakkor jégre menni életveszélyes! A biztonságos, terhelhető jéghez nemcsak tartós hidegre, hanem arra is szükség van, hogy ne fedje vastag hó, mert az rontja a jég minőségét.

 

