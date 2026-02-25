Itt a tavasz! Ideje eltenni a télikabátot
A hőmérő higanyszála jelentősen megugrik. Az időjárás meglepő fordulatot vesz.
Az elkövetkező napokban marad a napos és melegebb időjárás, a HungaroMet szerint napos idő várható, fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok is, másutt nem várható csapadék az országban.
Tavaszias időjárás érkezik, csak néhol lesz felhő
Szerdán változóan rétegfelhős idő várható, akár többórás napsütéssel, csapadék nélkül. A szél már csak néha élénkül meg. Reggel 0, délután 10 fok körüli értékeket mérhetünk.
A ködfoltok megszűnése után csütörtökön fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a szél. A reggeli országos fagy után délutánra 6 és 12 fok közé melegszik a levegő – írja a Köpönyeg előrejelzése.
Pénteken reggel ködfoltok képződnek, délután pedig északnyugat felől vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Emellett többórás napsütés is valószínű, továbbra is eső nélkül. A délkeleti szél élénk lesz. 11 fok körül alakul a hőmérséklet.
Napos, fátyolfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül a hétvége első felében, szombaton. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.
