Itt a tavasz! Ideje eltenni a télikabátot

Az elkövetkező napokban marad a napos és melegebb időjárás, a HungaroMet szerint napos idő várható, fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok is, másutt nem várható csapadék az országban.

Napsütéses időjárás várható, néhol még láthatunk felhőket Fotó: Freepik - illusztráció

Tavaszias időjárás érkezik, csak néhol lesz felhő

Szerdán változóan rétegfelhős idő várható, akár többórás napsütéssel, csapadék nélkül. A szél már csak néha élénkül meg. Reggel 0, délután 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

A ködfoltok megszűnése után csütörtökön fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a szél. A reggeli országos fagy után délutánra 6 és 12 fok közé melegszik a levegő – írja a Köpönyeg előrejelzése.

Pénteken reggel ködfoltok képződnek, délután pedig északnyugat felől vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Emellett többórás napsütés is valószínű, továbbra is eső nélkül. A délkeleti szél élénk lesz. 11 fok körül alakul a hőmérséklet.

Napos, fátyolfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül a hétvége első felében, szombaton. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.







