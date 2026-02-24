RETRO RÁDIÓ

Megugrik a hőmérő higanyszála: tavaszias időjárásra számíthatunk ezeken a napokon

Csütörtökön és pénteken akár 16 fok is lehet. Kedden azonban egyelőre borongós idő vár ránk.

Február utolsó hete igazi kellemes, tavaszias időjárást hoz számunkra. Csütörtökön akár 16 fok is lehet az ország egyes részein, de kedden még esőzésekre számítsunk – írja a Köpönyeg.

Tavaszias időjárást élveznek az emberek egy parkban
Csütörtöktől tavaszias időjárás vár ránk, kedden azonban még zivatarra lehet számítani. Fotó: Gáll Regina / Metropol

Időjárás-előrejelzés

Kedd

Estig erősen felhős vagy borult marad az égbolt. A délelőtti órákban még sokfelé számíthatunk csapadékra, délutánra azonban egyre inkább csökken az eső esélye, bár elszórtan zivatar is kialakulhat. Több térségben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 10 fok körül valószínű.

Szerda

A reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.

Csütörtök

Kora tavaszt idéző idő körvonalazódik, többórás napsütéssel és száraz idővel. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakulhat.

Péntek

Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A déli irányú szél időnként megélénkül. Délután általában 10–16 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

