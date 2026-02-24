Megugrik a hőmérő higanyszála: tavaszias időjárásra számíthatunk ezeken a napokon

Február utolsó hete igazi kellemes, tavaszias időjárást hoz számunkra. Csütörtökön akár 16 fok is lehet az ország egyes részein, de kedden még esőzésekre számítsunk – írja a Köpönyeg.

Csütörtöktől tavaszias időjárás vár ránk, kedden azonban még zivatarra lehet számítani. Fotó: Gáll Regina / Metropol

Időjárás-előrejelzés

Kedd

Estig erősen felhős vagy borult marad az égbolt. A délelőtti órákban még sokfelé számíthatunk csapadékra, délutánra azonban egyre inkább csökken az eső esélye, bár elszórtan zivatar is kialakulhat. Több térségben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 10 fok körül valószínű.

Szerda

A reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.

Csütörtök

Kora tavaszt idéző idő körvonalazódik, többórás napsütéssel és száraz idővel. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakulhat.

Péntek

Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A déli irányú szél időnként megélénkül. Délután általában 10–16 fok közötti értékeket mérhetünk.