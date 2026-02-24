Megugrik a hőmérő higanyszála: tavaszias időjárásra számíthatunk ezeken a napokon
Csütörtökön és pénteken akár 16 fok is lehet. Kedden azonban egyelőre borongós idő vár ránk.
Február utolsó hete igazi kellemes, tavaszias időjárást hoz számunkra. Csütörtökön akár 16 fok is lehet az ország egyes részein, de kedden még esőzésekre számítsunk – írja a Köpönyeg.
Időjárás-előrejelzés
Kedd
Estig erősen felhős vagy borult marad az égbolt. A délelőtti órákban még sokfelé számíthatunk csapadékra, délutánra azonban egyre inkább csökken az eső esélye, bár elszórtan zivatar is kialakulhat. Több térségben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 10 fok körül valószínű.
Szerda
A reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.
Csütörtök
Kora tavaszt idéző idő körvonalazódik, többórás napsütéssel és száraz idővel. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakulhat.
Péntek
Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A déli irányú szél időnként megélénkül. Délután általában 10–16 fok közötti értékeket mérhetünk.
