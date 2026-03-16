Védett ár – érdekes dologra hívta fel a figyelmet Szilvágyi Gergő

A magyar kormány a magyar családok védelme érdekében védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Az intézkedésre az iráni konfliktus, valamint a Barátság-kőolajvezetéket ért támadás miatt volt szükség. Bár ez a beavatkozás minden magyar családot és minden magyar vállalkozást érint, de talán mondhatom, hogy minket, fogyatékossággal élőket hatványozottabban. Ugyanis mi tényleg leginkább autóval tudjuk a mindennapi ügyeinket intézni. Legyen szó munkába járásról, bevásárlásról, vagy éppen a gyerkőcöknek az óvodába, iskolába viteléről. Így a napi közlekedés és az ügyek intézése továbbra sem jelent plusz terhet számunkra, szerencsére