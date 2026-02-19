Tolószék, műláb és egy túl magas padka: így harcol Böbe és Mihály Pesterzsébet utcáin

„Lassan beérik az a tevékenység, amit évek óta végzünk. Végre el tudjuk mondani, hogy előrébb vagyunk az akadálymentesítés kapcsán, és talán most elkezdődik a valódi változás Pesterzsébeten is” – mondja határozottan Papp Mihály Ferenc, az Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában (ETFESZ) Egyesület elnöke, aki maga is fogyatékossággal él.

Pesterzsébeten valóságos felfedezőutak indulnak Mihály vezetésével. Mozgássérült és látássérült emberek járják végig az utcákat, centiről centire feltérképezve a járdákat, padkákat és átkelőket – abban a reményben, hogy egy élhetőbb, valóban akadálymentes város születhet.(Fotó: ETFESZ)

„Hogyan győzöm le ma a padkahegyet?” – műlábbal harcol a padkák ellen Mihály és Böbe Pesterzsébeten

Képzeljük el, hogy kerekesszékben ülünk! Elfogyott a tej, le kell menni a boltba. Egyszerű, hétköznapi helyzet. Elindulnánk – de ha a lift elromlott, máris csapdába estünk a saját lakásunkban. Ha működik, és lejutunk a földszintre, ott vár a következő akadály: a bejárati lépcső. Ha azon is sikerül valahogy túljutni, az utcán padka után padka, kátyú után kátyú fogad. Ezek a padkák ilyenkor hegyekké magasodnak. Nem centiméterek, hanem leküzdendő falak. És miközben másnak ez csak egy séta a boltig, a mozgássérült ember számára a világ hirtelen beszűkül. A létezés összezsugorodik néhány utcányi távolságra – vagy még arra sem. A kérdés nem az lesz, hogy mit főzzek vacsorára, hanem az: hogyan győzöm le ma a „padkahegyeket”? Nem lehet mindig megkérni valakit, hogy „ugorj le tejért”. És ha a család már nincs, a rokonok elfoglaltak, a szomszédok idegenek – az ember kiszolgáltatottá válik. Teljesen egyedül marad egy olyan problémával, amit mások észre sem vesznek. Ezért nem apróság a padka. Nem apróság egy rosszul kialakított járda. Mert valakinek ez a szabadságát, az önállóságát, a méltóságát jelenti.

A 65 éves Mihály élete egy pillanat alatt fordult drámai irányba. Egy hasi aortát érintő vérrög teljesen leállította a medence alatti vérkeringését, a jobb combját amputálni kellett. Sokan ebbe belerokkantak volna lelkileg, ő azonban nem. Vitorlázik, utazik, és nap mint nap végigjárja (tolószékben vagy műlábbal) Pesterzsébet utcáit, hogy más fogyatékkal élőknek könnyebb legyen az élete.

Azok, akik egészségesek, ezt egyszerűen nem értik. Számukra nem okoz gondot egy magas padka vagy egy szűk járda. De annak, akinek végig kell tolnia a kerekesszékét, aki vakon közlekedik, vagy műlábbal próbál egyensúlyozni, elképesztően nehéz. Az ETFESZ célja az, hogy egy olyan világot hozzunk létre, melyben a mozgássérültek akadálymentesen tudjanak közlekedni, legalábbis Pesterzsébeten, de volt Józsefvárosban is projektünk

– meséli Mihály szervezetének célját.

Nagyon fontos számunkra az érzékenyítés, csak egy napra cserélnék azokkal, akik a döntéshozók. Láthatnák, tapasztalhatnák, hogyan élünk, milyen nehéz eljutni egyik helyről a másikra számunkra. Talán akkor több érdemi változás történne!

– teszi hozzá.