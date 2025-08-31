„Szemében ott az értelem, amikor örül” – Beáta álma, hogy értelmi fogyatékos fia életében felejthetetlen pillanatok legyenek

A 19 éves, súlyosan sérült és értelmi fogyatékos fiú életében az autók és a rali világa adja meg a legnagyobb boldogságot. Talán épp ezért annyira különleges számára ez a világ – mert ezekben a pillanatokban élheti át igazán, hogy együtt van édesanyjával és édesapjával, és közösen szereznek maradandó, felejthetetlen élményeket.

„Az az álmom, hogy Bencének felejthetetlen pillanatai legyenek egész életében. Mert bár fogyatékos és az állapota nem javulhat, az élmények ereje végtelen.” A képen Beáta és 19 éves súlyosan sérült fia látható egy autóversenyen (Fotó: olvasói)

Az autók különleges világa színt visz Bence életébe

Bence élete nem kezdődött könnyen. Már születésekor apró és törékeny volt, és a szülei heteken át vitték kórházról kórházra. Hatéves koráig azonban még nem derült ki, hogy több súlyos betegséggel is küzd. Csak az iskolakezdés előtt kaptak kézhez egy szakvéleményt, amely megállapította, hogy szellemileg súlyosan sérült, ezért speciális oktatásra van szüksége.

Az orvosok azt mondták, hogy Bence értelme nem fog fejlődni. De én nem fogadom el, hogy szomorú életet éljen. Én folyamatosan kampányolni fogok, nem a megélhetésünk miatt, hanem hogy meglegyen az az üzemanyag, az az étel, azok a programok, amiktől látom a szemében az értelemet, a fényt, és a boldogságot

– vallja Beáta.

Mindent megtenne fogyatékos fiáért az édesanyja

Bence igazán szerencsés, hiszen édesanyja, Majnár Beáta mindent megtesz azért, hogy kisfia minél több örömöt élhessen át. Bár az orvosok már nem remélnek javulást az állapotában, az anya soha nem adja fel a reményt. Az ő legnagyobb álma az, hogy Bence szemében meglássa az élet örömét.

Tudom, hogy Borsod megyében nincs sok pénz. Bencének már nincs esélye fejlődni, ezért sokan nem segítenek, mert nincs remény. Nekünk azonban csak az élményre van szükségünk, mert ebben látom az erőt. Az ingyenes belépőnk megvan, de az utazás költségét nem engedhetjük meg magunknak. Az apró költségek – egy hamburger, egy hot dog – nekünk az élményt jelentik, mert hiába visszük a szendvicset, az nem olyan, mint amit ott kaphat

– teszi hozzá.

Beáta férje már több mint egy éve kénytelen volt feladni a munkát egészségi problémái miatt. Mostanra sikerült ismét munkát találnia, hiszen egész életében dolgozott, de Beáta és családja számára most mégis az anyagiak előteremtése jelenti a legnagyobb problémát.

Bence számára nem a pénz a fontos. Őt az autók, a színes versenyautók, a brümmögés villanyozza fel. Az együttlét, hogy közösen megyünk, talán ez a legfontosabb számára

– meséli lelkesen az anyuka, aki az autók világában látja a megoldást.

Én nem adom fel, szeretném, hogy mindenki megismerje, milyen erő és boldogság van ebben a gyerekben, még ilyen nehézségek mellett is. Most három napja újra mondja, hogy »menjünk, menjünk, menjünk« – bár nem beszél, de a karjával, a brümmögéssel mutatja, milyen lelkes. Szombaton Miskolcon a salakmotoros versenyre szeretnénk eljutni, megpróbálom nélkülözni valahogy az összeget. Nagyon sok a számla, magasak a kiadások. Az az álmom, hogy Bencének felejthetetlen pillanatai legyenek egész életében. Mert bár az állapota nem javulhat, ezek az élményeknek az ereje tényleg végtelen, az ő boldogságát szolgálják

– zárja gondolatait az anyuka, aki minden követ megmozgat fia életének bearanyozásáért.