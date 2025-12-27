RETRO RÁDIÓ

Halálos biciklibaleset Kecelen: tucatnyian gyászolják Józsit

K. József hazafelé tekert, amikor egy hátulról jövő autós elgázolta. Bár hosszú időn keresztül próbálták megmenteni, olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Úgy tudjuk, hogy a halálos biciklibaleset áldozata láthatósági mellényt viselt, de nem volt kivilágítva.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 14:45
biciklibaleset Kecel kerékpárgázolás gázolás halálos baleset

A halálos biciklibaleset kedden (december 23.) történt, az esti órákban: úgy tudjuk, hogy K. József éppen hazafelé kerékpározott az 5301-es úton Kiskőrös és Kalocsa között, amikor egy mögötte haladó autó hátulról elgázolta Kecel területén. Az autót vezető, riadt nő azonnal a fékbe taposott, de a balesetet nem tudta elkerülni.

A halálos biciklibaleset áldozatát rengetegen gyászolják
Józsefet a mögötte haladó autós gázolta halálra. A halálos biciklibaleset áldozatát rengetegen gyászolják    Fotó: baon.hu/Pozsgai Ákos

Halálos biciklibaleset Kecelen: láthatósági mellényt viselt, de világítás nem volt a kerékpáron

József hatalmasat esett: először a kocsi motorháztetejére csapódott, majd egyenesen az út közepére, az aszfaltra zuhant. A fékező nő mögött érkező jármű is balesetezett: már ő sem tudta elkerülni az ütközést, és belecsapódott a kerékpárost elgázoló sofőrbe. A mentősök azonnal a helyszínre siettek, lapunk úgy értesült, hogy többször is megpróbálták újraéleszteni Józsefet, azonban hiába: a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az emberfeletti harc ellenére is már a helyszínen elhunyt.

József láthatósági mellényt ugyan viselt, de a kerékpár nem volt kivilágítva    Fotó: baon.hu/Pozsgai Ákos

Információink szerint, bár a balesetben mind a két kocsi összetört, más nem sérült meg, azonban a biciklist elgázoló sofőr a helyszínen sokkot kapott, valósággal romokban hevert a baleset után. 

Információink szerint az egyik helyi boltban dolgozó Józsefet sokan ismerték és kedvelték, most az egész környék mélyen gyászolja a halálos gázolás áldozatát: 

Józsi jó ember volt, sokat biciklizett erre. Szörnyű ez a baleset, tragédia ez mind a két félnek

 - vélekedett egy helyi lakos.

A balesetben két kocsi is összetört. Más nem sérült meg, azonban a kerékpárost elgázoló nő sokkot kapott    Fotó: baon.hu/Pozsgai Ákos

Úgy tudjuk, hogy József azon a tragikus estén, bár láthatósági mellényt viselt, de nem volt kivilágítva, sem elől, sem hátul nem volt lámpa a biciklin, így a sofőr nem észlelte a sötétben tekerő férfit. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a végzetes baleset, de a Baon azt írja, a sofőr úgy emlékszik, hogy a gázolás pillanatában éppen jöttek szemből is az autósok, ő pedig nem látta a kerékpárost, mivel József az előtte haladó autó takarásában tekert. Az ügy körülményeit és részleteit a rendőrség jelen pillanatban is vizsgálja. 

 

