Emelték Magyarország terrorfenyegetettség készültségi szintjét - Videó
Az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet.
Az iráni háború miatt különösen fontos Magyarország számára az olcsó olaj és az energetikai infrastruktúra védelme. Ezért elrendelték az energetikai létesítmények fokozott védelmét. A háború ezzel egyidejűleg terrorkockázattal is jár. Ezért Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemelték egy fokozattal.
Az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet. A kialakult konfliktus nemcsak közbiztonsági, hanem energiabiztonsági kockázatokat is jelenthet, és Európa-szerte emelkedhet a terrorcselekmények valószínűsége. A megemelt terrorfenyegetettségi szint magasabb megelőző biztonsági készültséget jelent.
Ez a gyakorlatban fokozott rendőri jelenlétet és gyakoribb ellenőrzéseket jelent. Megerősítjük a rendőrségi objektumok védelmét. Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítményeknél rendszeres járőrözést vezetünk be. Nyílt rendőrségi jelenlétet vezetünk be a reptér csarnokaiban, bejáratánál, a parkolóban és a bevezető utakon. Szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek a reptéren a schengeni belső határátkelőnél. A schengeni külső határon az EU-s állampolgároknál is adattári ellenőrzések lesznek. Jelentős közterületeken és tömegképző helyeken rendszeres visszatérő rendőri ellenőrzést vezetünk be. Budapest bevezető útjain intézkedések lesznek a járművel fokozott ellenőrzésére. Egyes kiemelt nagykövetségek ellenőrzését megerősítjük.
- részletezte Rétvári Bence a nyilatkozatában.
Ezek megelőző biztonsági intézkedések, a hatóságok az erőszakos közel-keleti eseményekre reagálva erősítik Magyarország biztonságát. Kérik az állampolgárok türelmét, együttműködését és megértését.
