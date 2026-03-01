Emelték Magyarország terrorfenyegetettség készültségi szintjét - Videó

Az iráni háború miatt különösen fontos Magyarország számára az olcsó olaj és az energetikai infrastruktúra védelme. Ezért elrendelték az energetikai létesítmények fokozott védelmét. A háború ezzel egyidejűleg terrorkockázattal is jár. Ezért Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemelték egy fokozattal.

Rétvári Bence / Fotó: Kocsis Zoltán

Az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet. A kialakult konfliktus nemcsak közbiztonsági, hanem energiabiztonsági kockázatokat is jelenthet, és Európa-szerte emelkedhet a terrorcselekmények valószínűsége. A megemelt terrorfenyegetettségi szint magasabb megelőző biztonsági készültséget jelent.

Ez a gyakorlatban fokozott rendőri jelenlétet és gyakoribb ellenőrzéseket jelent. Megerősítjük a rendőrségi objektumok védelmét. Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítményeknél rendszeres járőrözést vezetünk be. Nyílt rendőrségi jelenlétet vezetünk be a reptér csarnokaiban, bejáratánál, a parkolóban és a bevezető utakon. Szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek a reptéren a schengeni belső határátkelőnél. A schengeni külső határon az EU-s állampolgároknál is adattári ellenőrzések lesznek. Jelentős közterületeken és tömegképző helyeken rendszeres visszatérő rendőri ellenőrzést vezetünk be. Budapest bevezető útjain intézkedések lesznek a járművel fokozott ellenőrzésére. Egyes kiemelt nagykövetségek ellenőrzését megerősítjük.

- részletezte Rétvári Bence a nyilatkozatában.

Ezek megelőző biztonsági intézkedések, a hatóságok az erőszakos közel-keleti eseményekre reagálva erősítik Magyarország biztonságát. Kérik az állampolgárok türelmét, együttműködését és megértését.