"Hiába kérsz bocsánatot, a balesetet nem tudod visszacsinálni" - sétálóutcában ütöttek el egy nőt

Szombat este Nyíregyháza egyik sétálóutcájába nagy sebességgel hajtottak be fiatalok. Baleset lett a vége.
Augusztus 22-én kezdődött el a VIDOR Fesztivál Nyíregyházán, amit idén huszonnegyedik alkalommal rendeztek meg. A fesztivál mindig a város szívében kerül megrendezésre. A koncertekre, előadásokra a legrövidebb út a sétálóutcákon keresztül vezet. És bár ezekre az utakra az esetek többségében járművel tilos behajtani, egy nyíregyházi nőt mégis baleset ért szombat este.
Svedáné Szikora Edit éppen a fesztivál egyik programjára tartott a barátaival, amikor egy súlyos baleset szemtanúja volt.
Négyen sétáltunk, mit sem sejtve, szombat este hétkor a fesztiválra
- mesélte lapunknak Edit, a balesetet szenvedett nő barátja. Elmondása szerint éppen az egyik koncertre tartottak, amikor a korzón sétálva a hatalmas tömegben hirtelen hatalmas sebességgel elesett az ismerőse.
A nagy tömegben nem láttunk semmit. Mellettünk elhajtottak a rolleresek, de a kerékpáros fiúkat nem vettük észre. Túl későn álltak meg, a barátnőm a földre esett. A lába között állt meg a kerékpár kereke.
- mondta el a Metropolnak a nyíregyházi nő. Állítása szerint a barátja próbált úgy a földre esni, hogy ne verje be a fejét. A sétálóutcában több étterem is üzemel, ezeknek a teraszán is lehet fogyasztani. Ezeket a teraszokat vastag, strapabíró anyagból készült szegélyek választják el a gyalogúttól. Edit azt mondta, ha a barátja esés közben ebbe a szegélybe üti be a fejét, végzetes is lehetett volna a baleset.
Mikor megfordultunk, hogy mégis mi történt, csak megrettent fiatalokat láttunk. Egyikük például egy kerékpár kormányán ült. Mellettük jöttek a rolleresek. Hátulról hajtottak bele a barátomba
- mondta Edit, aki hozzátette, hogy a fiatal társaság haladt volna tovább, de a felnőttek marasztalták őket. Ekkor a kerékpáros-rolleres társaság sűrű bocsánatkérésbe kezdett.
A párom azt mondogatta a kölyköknek: hiába kérsz bocsánatot, a balesetet nem tudod visszacsinálni
Edit elmondása szerint még észhez sem tértek, de a fiatalok máris sarkon fordultak és elmentek. A felnőtt társaságnak nem is volt lehetősége megkérdezni a fiatalok nevét. Az eset nagy felháborodást okozott nyíregyházi közösségi média oldalakon is.
Edit barátnője nem bírt felállni a földről. A társaság mentőt hívott a balesetet szenvedett nőhöz, akit azonnal kórházba szállítottak. Ekkor már a fiatalokból álló társaság messze járt.
Az orvos azt mondta, a sípcsontja tört el. A barátomnak mankóra van szüksége, hamarosan pedig megműtik a lábát
- mondta Edit, akitől azt is megtudtuk, hogy balesetet szenvedett barátjának csütörtökön - augusztus 28-án - lesz a műtétje. Ezt hosszú gyógyulás követi majd. A nő szerint rendőrségi eljárás indult, a helyszínelés is megtörtént. A sétálóutcákon sokan kisállattal vagy kisgyermekkel közlekednek. Nem ez az első eset, hogy ilyen baleset történt.
