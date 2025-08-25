"Hiába kérsz bocsánatot, a balesetet nem tudod visszacsinálni" - sétálóutcában ütöttek el egy nőt

Augusztus 22-én kezdődött el a VIDOR Fesztivál Nyíregyházán, amit idén huszonnegyedik alkalommal rendeztek meg. A fesztivál mindig a város szívében kerül megrendezésre. A koncertekre, előadásokra a legrövidebb út a sétálóutcákon keresztül vezet. És bár ezekre az utakra az esetek többségében járművel tilos behajtani, egy nyíregyházi nőt mégis baleset ért szombat este.

A balesetek elkerülése érdekében több jelzőtábla is figyelmezteti a korzó közlekedőit Nyíregyházán Fotó: Metropol olvasó

Svedáné Szikora Edit éppen a fesztivál egyik programjára tartott a barátaival, amikor egy súlyos baleset szemtanúja volt.

Négyen sétáltunk, mit sem sejtve, szombat este hétkor a fesztiválra

- mesélte lapunknak Edit, a balesetet szenvedett nő barátja. Elmondása szerint éppen az egyik koncertre tartottak, amikor a korzón sétálva a hatalmas tömegben hirtelen hatalmas sebességgel elesett az ismerőse.

A nagy tömegben nem láttunk semmit. Mellettünk elhajtottak a rolleresek, de a kerékpáros fiúkat nem vettük észre. Túl későn álltak meg, a barátnőm a földre esett. A lába között állt meg a kerékpár kereke.

- mondta el a Metropolnak a nyíregyházi nő. Állítása szerint a barátja próbált úgy a földre esni, hogy ne verje be a fejét. A sétálóutcában több étterem is üzemel, ezeknek a teraszán is lehet fogyasztani. Ezeket a teraszokat vastag, strapabíró anyagból készült szegélyek választják el a gyalogúttól. Edit azt mondta, ha a barátja esés közben ebbe a szegélybe üti be a fejét, végzetes is lehetett volna a baleset.

Fotó: Metropol olvasó

Mikor megfordultunk, hogy mégis mi történt, csak megrettent fiatalokat láttunk. Egyikük például egy kerékpár kormányán ült. Mellettük jöttek a rolleresek. Hátulról hajtottak bele a barátomba

- mondta Edit, aki hozzátette, hogy a fiatal társaság haladt volna tovább, de a felnőttek marasztalták őket. Ekkor a kerékpáros-rolleres társaság sűrű bocsánatkérésbe kezdett.

A párom azt mondogatta a kölyköknek: hiába kérsz bocsánatot, a balesetet nem tudod visszacsinálni

Edit elmondása szerint még észhez sem tértek, de a fiatalok máris sarkon fordultak és elmentek. A felnőtt társaságnak nem is volt lehetősége megkérdezni a fiatalok nevét. Az eset nagy felháborodást okozott nyíregyházi közösségi média oldalakon is.