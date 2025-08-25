RETRO RÁDIÓ

"Hiába kérsz bocsánatot, a balesetet nem tudod visszacsinálni" - sétálóutcában ütöttek el egy nőt

Szombat este Nyíregyháza egyik sétálóutcájába nagy sebességgel hajtottak be fiatalok. Baleset lett a vége.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.25. 20:00
baleset sétálóutca kerékpár Nyíregyháza roller

Augusztus 22-én kezdődött el a VIDOR Fesztivál Nyíregyházán, amit idén huszonnegyedik alkalommal rendeztek meg. A fesztivál mindig a város szívében kerül megrendezésre. A koncertekre, előadásokra a legrövidebb út a sétálóutcákon keresztül vezet. És bár ezekre az utakra az esetek többségében járművel tilos behajtani, egy nyíregyházi nőt mégis baleset ért szombat este. 

A balesetek elkerülése érdekében több jelzőtábla is figyelmezteti a korzó közlekedőit Nyíregyházán.
A balesetek elkerülése érdekében több jelzőtábla is figyelmezteti a korzó közlekedőit Nyíregyházán Fotó: Metropol olvasó

Svedáné Szikora Edit éppen a fesztivál egyik programjára tartott a barátaival, amikor egy súlyos baleset szemtanúja volt. 

Négyen sétáltunk, mit sem sejtve, szombat este hétkor a fesztiválra

- mesélte lapunknak Edit, a balesetet szenvedett nő barátja. Elmondása szerint éppen az egyik koncertre tartottak, amikor a korzón sétálva a hatalmas tömegben hirtelen hatalmas sebességgel elesett az ismerőse.

A nagy tömegben nem láttunk semmit. Mellettünk elhajtottak a rolleresek, de a kerékpáros fiúkat nem vettük észre. Túl későn álltak meg, a barátnőm a földre esett. A lába között állt meg a kerékpár kereke.

- mondta el a Metropolnak a nyíregyházi nő. Állítása szerint a barátja próbált úgy a földre esni, hogy ne verje be a fejét. A sétálóutcában több étterem is üzemel, ezeknek a teraszán is lehet fogyasztani. Ezeket a teraszokat vastag, strapabíró anyagból készült szegélyek választják el a gyalogúttól. Edit azt mondta, ha a barátja esés közben ebbe a szegélybe üti be a fejét, végzetes is lehetett volna a baleset. 

Fotó: Metropol olvasó

Mikor megfordultunk, hogy mégis mi történt, csak megrettent fiatalokat láttunk. Egyikük például egy kerékpár kormányán ült. Mellettük jöttek a rolleresek. Hátulról hajtottak bele a barátomba

- mondta Edit, aki hozzátette, hogy a fiatal társaság haladt volna tovább, de a felnőttek marasztalták őket. Ekkor a kerékpáros-rolleres társaság sűrű bocsánatkérésbe kezdett. 

A párom azt mondogatta a kölyköknek: hiába kérsz bocsánatot, a balesetet nem tudod visszacsinálni

Edit elmondása szerint még észhez sem tértek, de a fiatalok máris sarkon fordultak és elmentek. A felnőtt társaságnak nem is volt lehetősége megkérdezni a fiatalok nevét. Az eset nagy felháborodást okozott nyíregyházi közösségi média oldalakon is. 

Edit barátnője nem bírt felállni a földről. A társaság mentőt hívott a balesetet szenvedett nőhöz, akit azonnal kórházba szállítottak. Ekkor már a fiatalokból álló társaság messze járt. 

A balesetet hosszú lábadozás fogja követni

A nyíregyházi nő balesete végzetes is lehetett volna.
A nyíregyházi nő balesete végzetes is lehetett volna. Fotó: Metropol olvasó

Az orvos azt mondta, a sípcsontja tört el. A barátomnak mankóra van szüksége, hamarosan pedig megműtik a lábát

- mondta Edit, akitől azt is megtudtuk, hogy balesetet szenvedett barátjának csütörtökön - augusztus 28-án - lesz a műtétje. Ezt hosszú gyógyulás követi majd. A nő szerint rendőrségi eljárás indult, a helyszínelés is megtörtént. A sétálóutcákon sokan kisállattal vagy kisgyermekkel közlekednek. Nem ez az első eset, hogy ilyen baleset történt. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu