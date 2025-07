Óriási átverés a sétálóutcák kialakítása, csak Vitézy és a kocsmalobbi jár vele jól

Puzsér ingyenteraszán: Vitézy Dávid a Tűzoltó utcai sétálóutca ünnepségén, balra Biczók Péter külsős bizottsági tag és a Puzsér-féle Sétáló Budapest program vezetője Fotó: Vitézy Dávid youtube

„Mennyire kicsi a világ, igaz?”- tette fel a kérdést a VEKE elnöke, aki Barna Juditról áttért egy másik, bizottsági tagra:

Aztán itt van Biczók Péter, aki Vitézy holdudvarában mozgott korábban, és lám, külsős bizottsági tagként tiszás delegált lett szintén a Vitézy által elnökölt fővárosi bizottságban. Ő is a kocsmalobbit nyomja, ott ült a Tűzoltó utcai megnyitón a pódiumon Vitézy mellett

– sorolja Dorner. Hozzátette: „Érdemes végig nézni a bizottsági üléseket. Arról szólnak, hogy Vitézy Dávid egymagában szerepel, mindenki más csendben van”. Szóval Vitézy bármit akar, a bizottságon azonnal áttolja, mivel pedig számos jogkör ehhez a bizottsághoz van delegálva, Vitézy „egyszemélyben” olyan döntéseket tud hozni, amiket a közgyűlés nem lát. Karácsony pedig ráhagyja. Ennek nyilván oka van, azt gyanítjuk többek között, hogy az ok pontosan a kocsmalobbista finanszírozási vonal ”.

Mindenhol ugyanaz megy

Dorner szerint, egyértelműen kirajzolódik a kocsmalobbi működésének szisztémája. Erősödő lobbitevékenység, szabályok kijátszása, kocsmalobbisták térnyerése az önkormányzati döntéshozatalban, teraszok kipakolása, nyitvatartás meghosszabbítása, majd az elüldözött, elköltöző lakosság ingatlanjainak felvásárlása.

"Mindeközben a hangoskodás, az utcák összerondítása, és a bűnözés (pl. drog) észrevehető megjelenése miatt tiltakozó lakók semmibevétele folyik, önkormányzati segédlettel"-mondta Dorner Lajos.

Erzsébetváros volt a „laboratórium”

Niedermüller Péter polgármesteri kampányában rengeteg szavazatot kapott amiatt, mert azt ígérte: korlátozza a kocsmák nyitvatartását a bulinegyedben, és rendet tesz a környéken. Niedermüller nyert de nem korlátozta a nyitvatartást, sőt a kocsmalobbi dönt a nyitvatartási kérdésekről. Niedermüller mellett egyébként, bejutott még a testületbe a Tisza támogatását is élvező Lajos Béla képviselő, akinek kampányát Vitézy személyesen indította be. Lajost emellett"eléggé nyíltan a kocsmalobbi finanszírozta, saját egyesületet, alapítványt és irodát is biztosítva neki"- mutatott rá Dorner.