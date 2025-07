Puzsér Róbert 10%-os engedményt ajánlott az Inga nevű kocsmájában való fogyasztásból a Tűzoltó utca lakóinak. Cserébe azt követeli, hogy ne lázongjanak a sétáló utcaszakasz miatt, amit a kocsma előtt alakítanak ki. A lakók nem kérnek a kedvezményből, számukra sokkal fontosabb, hogy nyugodtan tudjanak közlekedni, például ki tudjanak kanyarodni a Ferenc körútra. De ez mostantól lehetetlen. Puzsér egyébként azután próbálta őket megvesztegetni, hogy a döntést, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestere már meghozta. Az Ingába ráadásul olyan árak vannak, ami még így sem érné meg az átlagembereknek. Rengeteg egyéb szempont is van, ami a diktatórikus intézkedés ellen szól.

Puzsér kocsmája előtt a forgalmat ma még "csak" egy földkupac zárja el / Fotó: Gáll Regina Adrienn

Puzsérnak semmi sem drága: a gyermekkórház mentői elől is elzárja az utat

Nemcsak a Tűzoltó utca, de az Angyal, a Liliom és sok más közeli utca lakói is ott kanyarodnak ki a Ferenc körútra, ahol most Puzsér elzárta az utat. Nem beszélve az átmenő forgalomról. A Puzsérék által "Zöld sétánynak" nevezett utcaszakasz kialakítását megpróbálják a zöldítés eszméje mögé, forgalomcsillapításnak álcázni. Miközben ez egyetlen dologról szól: Puzsér több bevételt akar a kocsmájából kifacsarni, ezért az egész "sétáló" utcaszakaszt teraszként fogja használni. Közben pedig mivel máshol kell majd kihajtaniuk az autóknak a Ferenc körútra, olyan torlódások lesznek, amelyek miatt a levegő még inkább szennyeződni fog a kipufogógáz által. A koncepciótlan "zöldítés" még nagyobb környezeti károkat fog okozni. Puzsér kávézójához ráadásul Barna Judit tiszás fővárosi képviselő is szorosan kötődik. Így megvolt, hogy kikhez kell fordulni.

Igazán vérlázító, hogy a saját hasznát leső Puzsér nemcsak a lakókkal, de a közeli II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikával sem foglalkozik. A Klinikára igyekvők, különös tekintettel a mentőautókra (!) is ezen a vonalon közlekedtek. Ezzel a sürgős, netán életveszélyes esetek gyors ellátását nehezíti.

Szepesfalvy Anna a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője és Szerencsére Gyurákovics Andrea Fidesz-KDNP IX. kerületi frakcióvezetője meghallotta a helyi lakóközönség hangját, és élére álltak a tiltakozásuknak.

A városvezetés ignorálja a helyieket és a kocsmalobbinak szeretne kedvezni. Puzsér Róbert kávézóját teraszosodással segítik. Barna Judit tiszás fővárosi képviselő közben azért dolgozik, hogy egy olyan lezárás történjen, amelyről a helyben lakókat nem kérdezték meg. Mit várhatunk a Tisza párttól, ha már most így viselkednek? Csak az egyéni vállalkozóknak kedveznek, az itt élőknek nem. Ne csodálkozzunk, hogy csökken a belvárosban lakók száma. Nem vették figyelembe, hogy itt található a Gyermekklinika, a hajnalig tartó dajdajozás nemcsak a lakókat, de a gyógyulni vágyó gyerekeket is zavarni fogja. Puzsér és a neki asszisztáló Vitézy Dvid, Baranyi Krisztina és a Tisza párt egy zöld szósszal akarja leönteni a beruházást. De ha szűkítjük a városrészből kifelé vezető utakat, akkor tovább pöfögnek az autók. A környezetszennyezés nő emiatt, nem csökken! A város élhetősége ellen hat a beruházás, a kocsmalobbi kiszolgálása zajlik semmi egyéb. Budapest ennél többet érdemel.

- nyilatkozta a Metropolnak Szepesfalvy Anna a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője.