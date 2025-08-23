Hoppá! Kiderült Kapu Tibor szíve foglalt-e már! - Videó

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Szent István-rendet a nemzeti ünnep alkalmából.

Fotó: Tumbász Hédi / bors

Kapu Tibor 636. űrhajós, aki Föld körüli pályán keringhetett. A második magyar kutató űrhajós, akinek a nevét már mindenki ismeri. Néhány napja még a világűr súlytalan csendjében lebegett, most pedig már itt van közöttünk. Hétfőn tért haza Magyarországra. A Tények Plusz stábjának néhány titkot és meglepő sztorit is elárult. Egyebek közt azt, hogy lehet-e verekedni a súlytalanságban.

Ha valaki idegesít, ott lehet verekedni, vagy a súlytalanságban sokkal nehezebb? Poénból megpróbáltunk verekedni. Főleg Sukkal. Ha nem is verekedni, de valami kis mozgást belevinni a dologba. De egyébként szerintem a hollywoodi filmesek sokkal jobban tudják, hogy lehet ott verekedni, mint én

– árulta el Kapu Tibor.

Bár Tibi a hazatéréséig az átlagemberek életét élte, már ami a rá irányuló kíváncsi szemeket illeti, de egy csapásra most ez is megváltozott.

Szerencsére van egy olyan hátországom, egy olyan támogató közegem, így a kolléganőket és anyát beleértve, akik majd megtudják nekem ezt szűrni. És azt tudtuk mondani, hogy az első pár évben ők az első kapu, rajtuk kell majd keresztül esni.

Teljes interjú a videóban: