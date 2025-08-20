Isten éltessen, Magyarország! Gazdag ingyenes programkínálatból választhatnak ma a családok Budapesten

Ma ünnepel az ország: zászlófelvonás, tisztavatás, légiparádé, történelmi bemutatók, családi programok és nagykoncertek várják a fővárosba érkezőket. Az augusztus 20. estét pedig a hagyományos tűzijáték, Európában egyedülálló Tűz és fények játéka koronázza meg. Budapest ma ünnepi díszbe öltözik, ünnepeljünk együtt!
Augusztus 20-án ünnepeljük Magyarország 1025. születésnapját. Ez alkalomból egész Budapest ünnepi díszben és sokszínű programokkal fogadja a látogatókat.
Az államalapítás évfordulóját, Szent István napját az augusztus 20-i programok teszik különlegessé. A Kossuth téren reggel 8 órától zászlófelvonás és tisztavatás nyitja az ünnepségsorozatot. A délelőtt egyik leglátványosabb programja a Duna felett zajló légiparádé, ami 9 órakor kezdődik. Helikopterek, repülőgépek és ejtőernyősök mutatják meg tudásukat, lenyűgöző látványt nyújtva a főváros egén.
Napközben a Budai Várban a Hősök Útja várja az érdeklődőket, ahol hagyományőrzők és színészek keltik életre a magyar történelem fordulópontjait, Szent István döntésétől, az egri nők hősies helytállásán át, egészen a szabadságukért küzdő huszárok történetéig. A Városligetben családi kavalkád színesíti a napot: középkori vásár, bábszínház és klasszikus rajzfilmvetítések szórakoztatják a gyerekeket. Igazi különlegesség, hogy a látogatók találkozhatnak Bodrogi Gyulával, vagyis Süsü, a sárkány hangjával.
A Vörösmarty téren a gasztronómia szerelmeseit a Csárdafesztivál csalogatja, ahol tradicionális magyar ételek mellett este Pál István Szalonna és Bandája jubileumi koncertje is várja a közönséget. Szintén az ételeké a főszerep az Ízek utcájában, ahol délelőtt 10 órakor szegik meg a Szent István napi kenyereket, a főszerepet pedig idén a halak és a vadak kapják.
A Duna-korzón a Vigadó Piano bárzongora-estjei csendülnek fel, míg a Millenárison találkozik a zene és az irodalom: a Kaláka, Palya Bea, Járai Márk, Bereményi Géza és a 80 éves Hobo közös estje teszi teljessé a programot.
A Parlament nyílt napján díjmentesen megtekinthető a Szent Korona, emellett a díszlépcsőház és a kupolacsarnok is 10.00 és 18.00 óra között. Arra azonban számítani kell, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel sorban állás várható. Az épületbe kizárólag biztonsági átvizsgálás után lehet belépni. Nagyobb méretű táskák és csomagok, illetve személyi sérülés okozására alkalmas tárgyak (bicska, kés, gázspray stb.) nem vihetők be.
Az ünnep fénypontja a nap végén következik: az augusztus 20-i tűzijáték, vagyis a Tűz és fények játéka. A Duna fővárosi szakaszán öt kilométer hosszan lesz látható a tűzijáték, fény- és drónshow. Az idei ünnepi műsorban visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor, aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, egészen Szent László idejéig, az Ugron Zsolna által írt történet alapján, amit Elek Norbert kifejezetten erre az alkalomra szerzett zenéje tesz teljessé. Európa legnagyobb tűzijátékának művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozta ki. 9 helyszínen uszályokból álló fő kilövési pont lesz lehorgonyozva a Dunán, amelyek fölött főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, 80-300 méter magasságban. 65 db kisebb pontonról kisebb kaliberű effektek indulnak majd, melyek 100 méteres magasságig biztosítják az alsó látványteret. 3 budapesti híd is része lesz majd a látványnak: a Szabadság híd, az Erzsébet híd és a Margit híd. A látványosság akadálymentesen is megtekinthető, a Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesítettek.
Az időjárás előrejelzés szerint este 9-kor, a tűzijáték kezdési idején 29-30 fok lesz a fővárosban, tiszta, enyhén felhős égbolt várható, csapadékra nem kell számítani.
A Szent István Nap teljes programját ITT találod meg.
Ma tehát a történelem, a hagyomány és a szórakozás kéz a kézben kíséri végig az ország ünnepét – ezen a napon minden generáció megtalálhatja a maga élményét, örömét.
Ünnepeljük együtt Magyarország születésnapját!
