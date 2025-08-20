Isten éltessen, Magyarország! Gazdag ingyenes programkínálatból választhatnak ma a családok Budapesten

Augusztus 20-án ünnepeljük Magyarország 1025. születésnapját. Ez alkalomból egész Budapest ünnepi díszben és sokszínű programokkal fogadja a látogatókat.

Augusztus 20. Az új kenyér az Ízek utcájában. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Az államalapítás évfordulóját, Szent István napját az augusztus 20-i programok teszik különlegessé. A Kossuth téren reggel 8 órától zászlófelvonás és tisztavatás nyitja az ünnepségsorozatot. A délelőtt egyik leglátványosabb programja a Duna felett zajló légiparádé, ami 9 órakor kezdődik. Helikopterek, repülőgépek és ejtőernyősök mutatják meg tudásukat, lenyűgöző látványt nyújtva a főváros egén.

Augusztus 20.:

Napközben a Budai Várban a Hősök Útja várja az érdeklődőket, ahol hagyományőrzők és színészek keltik életre a magyar történelem fordulópontjait, Szent István döntésétől, az egri nők hősies helytállásán át, egészen a szabadságukért küzdő huszárok történetéig. A Városligetben családi kavalkád színesíti a napot: középkori vásár, bábszínház és klasszikus rajzfilmvetítések szórakoztatják a gyerekeket. Igazi különlegesség, hogy a látogatók találkozhatnak Bodrogi Gyulával, vagyis Süsü, a sárkány hangjával.

A Vörösmarty téren a gasztronómia szerelmeseit a Csárdafesztivál csalogatja, ahol tradicionális magyar ételek mellett este Pál István Szalonna és Bandája jubileumi koncertje is várja a közönséget. Szintén az ételeké a főszerep az Ízek utcájában, ahol délelőtt 10 órakor szegik meg a Szent István napi kenyereket, a főszerepet pedig idén a halak és a vadak kapják.

A Duna-korzón a Vigadó Piano bárzongora-estjei csendülnek fel, míg a Millenárison találkozik a zene és az irodalom: a Kaláka, Palya Bea, Járai Márk, Bereményi Géza és a 80 éves Hobo közös estje teszi teljessé a programot.

Ingyenesen látogatható a Szent Korona

A Parlament nyílt napján díjmentesen megtekinthető a Szent Korona, emellett a díszlépcsőház és a kupolacsarnok is 10.00 és 18.00 óra között. Arra azonban számítani kell, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel sorban állás várható. Az épületbe kizárólag biztonsági átvizsgálás után lehet belépni. Nagyobb méretű táskák és csomagok, illetve személyi sérülés okozására alkalmas tárgyak (bicska, kés, gázspray stb.) nem vihetők be.