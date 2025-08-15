Szent István Nap 2025: Nyolc kihagyhatatlan ünnepi helyszín Budapesten



Klasszikus-, könnyű- és népzenei koncertek, interaktív zenei workshopok, gasztronómiai élmények, történelmünket megidéző előadások és színes családi programok nyújtanak önfeledt szórakozást minden korosztálynak.

A főváros legszebb pontjain, a Gellért-hegytől a Vörösmarty téren át a Budai Várig, az Erzsébet tértől a Vigadó térig és a Millenárisig igazi fesztiválhangulat, izgalmas színpadi produkciók, valamint gasztronómiai-, családi- és gyermekprogramok várják az ünneplőket Magyarország születésnapjának hosszú hétvégéjén.



Panorama Classical – Interaktív zenei programok a Gellért-hegyen (augusztus 16–17.)

A Filozófusok kertjében idén is Budapest egyik legszebb panorámája adja a hátteret a zenei programokhoz. A látogatók kényelmes babzsákokban, sötétedés után hangulatos lámpafüzérek fénye alatt hallgathatják a szimfonikus és kortárs nagyzenekarok klasszikus dallamait. A koncertek mellett a program interaktív elemekkel is bővül: a Dalszerelőműhely előadásain a zeneszerzés folyamatába nyerhetnek betekintést, de lehetőség lesz a közös éneklésre a Danubia Zenekarral. Augusztus 16-án este a Modern Art Orchestra zenekar filmzenéket ad elő Törőcsik Franciska közreműködésével.



Csárdafesztivál – Magyar ízek és népzene a Vörösmarty téren (augusztus 16–20.)

A belváros szívében öt napos mulatságra hív a Csárdafesztivál, ahol a tradicionális magyar konyha ínycsiklandó ételeit kínáló csárdák várják a látogatókat. A kínálatban szerepel többek között látványkemencében sült rétes, malacsütés és óriásserpenyőben készülő lecsó is. Az ízes magyar muzsikáról és a fergeteges hangulatról augusztus 18-20. között neves népzenei és néptánc együttesek gondoskodnak: fellép a Duna Művészegyüttes és a Fitos Dezső Társulat, augusztus 20-án pedig Pál István Szalonna és Bandája tartja jubileumi koncertjét.



Vigadó Piano – Bárzongora estek a Duna-korzón (augusztus 18–20.)

A Vigadó téren a bárzene legkiválóbb hazai képviselői játszanak, akik a legkedveltebb dallamokkal várják a közönséget. A zenei kínálatban a francia sanzonok, a latin ritmusok és az amerikai jazz klasszikusai mellett a legnagyobb magyar slágerek is felcsendülnek. A fekete-fehér billentyűknél olyan elismert bárzongoristák váltják egymást, mint Nyári Gyula, Fűzy Gábor és Lakatos Pecek László. A zongoristák mellett pedig olyan sztárvendégek emelik az esték fényét, mint augusztus 18-án Szulák Andrea és Malek Andrea, valamint augusztus 19-én Szőke Nikoletta és Berki Tamás.



Varázsliget – Családi programok a Városligetben (augusztus 19–20.)

A Vajdahunyad váránál és a Kós Károly sétányon a családoké a főszerep. A Varázscirkusz artistákkal és ismétlődő, vidám bábszínházi előadásokkal szórakoztatja a legkisebbeket. A Vajdahunyad várában a Varázsvásár egy középkori forgatagba repíti a látogatókat, ahol a gyerekek részt vehetnek herceg- és hercegnőképzőn, megismerkedhetnek a korabeli vívással és működő kovácsműhelyt is láthatnak. A programokat a Magyar Honvédség kiállítása és bemutatói, valamint klasszikus magyar rajzfilmek vetítése színesíti, köztük augusztus 20-án a Vuk című mese. Szintén augusztus 20-án a közönség találkozhat Süsü, a sárkány hangját kölcsönző Bodrogi Gyulával, a Nemzet Színészével is.



Hősök Útja – Történelmi bemutatók a Budai Várban (augusztus 20.)

A Tóth Árpád sétányon augusztus 20-án nyolc sorsfordító történelmi esemény elevenedik meg. Hagyományőrzők és színészek látványos, 10-15 perces jelenetekben mutatják be a magyar történelem hősies pillanatait. A látogatók testközelből élhetik át többek között Szent István király államalapító döntését, az egri nők hősies helytállását a vár ostromakor, valamint a magyar huszárok 1848-as hazaszökésének történetét is.



SzabadRét Fesztivál – Elektronikus zene az Erzsébet téren (augusztus 16–17.)

Elektronikus és élő zene, jókedv és piknikhangulat várja kora délutántól estig az Y és a Z-generációt az Erzsébet téren. A minifesztivál a szerelem, a barátok és a buli jegyében telik, a szervezők pedig chill zónával, jó falatokkal és hűsítő italokkal teremtenek egyedülálló hangulatot. A ritmust olyan menő DJ-k biztosítják, mint mások mellett Lotfi Begi, valamint Metha, Sobek és Peter Makto.



Kreatív Fesztivál és Művészkert – Művészetek a Millenárison (augusztus 18–20.)

A fesztivál a dizájn workshopok mellett a Művészkertben kínál irodalmi-zenei programokat. Augusztus 18-án Vecsei H. Miklós és a Qjúb Csoóri, Pilinszky, Radnóti-emlékkoncertet ad. Amelyet követően vetítésre kerül a Ványa Bácsi – Buborékkeringő című film. Augusztus 19-én előadást tartanak Dr. Ferencz Orsolya – űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Juhos Norbert – HUNOR-program küldetésmenedzser, Dr. Balázs Boldizsár – HUNOR-program kutatás-fejlesztési igazgatóhelyettes, Dr. Sydó Nóra – HUNOR-program kiképzésért és fizikai felkészülésért felelős vezető orvos és Farkas Bertalan Magyarország első űrhajósa, valamint Boldog Ádám – csillagász, a Svábhegyi Csillagvizsgáló tudományos segédmunkatársa, bemutató csillagász és Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza, az estét pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című film vetítése zárja. Augusztus 20-án a zene és irodalom találkozásának jegyében fellép a Kaláka, Járai Márk Bereményi Gézával és Für Anikóval, Palya Bea Tóth Krisztinával és Cseri Hannával, valamint a 80 éves HOBO is zenés irodalmi esttel várja a közönséget.

