Rejtélyes haláleset: holtan találták meg az ismert szappanopera-színésznőt
A nyomozás jelenleg folyamatban van. A közkedvelt szappanopera-színésznő élettelen testét az autójához közeli erdőben találták meg.
A 42 éves lengyel szappanopera-színésznő, Magdalena Majtyka még március 4-én azt mondta szeretteinek, hogy egy középiskolai barátjával találkozni megy. Nem sokkal később azonban a sorozatsztár nyomtalanul eltűnt.
Nagy rejtély övezi a szappanopera-színésznő halálát
A színésznő kétségbeesett férje, a filmrendező Piotr Bartos nyilvánosan segítséget kért felesége megtalálásához. A sztár autóját múlthéten találták meg elhagyatottan egy olyan úton, amely mélyen egy erdőbe vezet Biskupice Oławskie közelében, Lengyelország déli részén. A jármű egy fának ütközött. Egy nappal később a színésznő holttestét mindössze 200 méterre találták meg az összetört Opel Corsától.
A hatóságok a boncolás eredményei alapján hivatalosan kizárták, hogy a halálát a baleset során szerzett sérülések okozták. Jelenleg nem gyanítják harmadik fél érintett lett volna a halálában. Damian Pownuk ügyész elmondta, hogy szövettani és toxikológiai vizsgálatokat fognak végezni Majtyka testén.
Halála sokkolta a lengyel szórakoztatóipart. Majtyka leginkább a hosszú ideje futó lengyel sorozatokban játszott szerepeiről volt ismert.
A rendőrségi nyomozás a rejtélyes haláleset ügyében továbbra is folyamatban van - írja a The Sun.
Hírlevél-feliratkozás
