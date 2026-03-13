RETRO RÁDIÓ

Rejtélyes haláleset: holtan találták meg az ismert szappanopera-színésznőt

A nyomozás jelenleg folyamatban van. A közkedvelt szappanopera-színésznő élettelen testét az autójához közeli erdőben találták meg.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.13. 20:15
A 42 éves lengyel szappanopera-színésznő, Magdalena Majtyka még március 4-én azt mondta szeretteinek, hogy egy középiskolai barátjával találkozni megy. Nem sokkal később azonban a sorozatsztár nyomtalanul eltűnt.

alt=a lengyel szappanopera-színésznő holttestére bukkantak
A lengyel szappanopera-színésznő holttestére bukkantak az autójához közeli erdőben / Fotó: Képünk illusztráció

Nagy rejtély övezi a szappanopera-színésznő halálát

A színésznő kétségbeesett férje, a filmrendező Piotr Bartos nyilvánosan segítséget kért felesége megtalálásához. A sztár autóját múlthéten találták meg elhagyatottan egy olyan úton, amely mélyen egy erdőbe vezet Biskupice Oławskie közelében, Lengyelország déli részén. A jármű egy fának ütközött. Egy nappal később a színésznő holttestét mindössze 200 méterre találták meg az összetört Opel Corsától.

A hatóságok a boncolás eredményei alapján hivatalosan kizárták, hogy a halálát a baleset során szerzett sérülések okozták. Jelenleg nem gyanítják harmadik fél érintett lett volna a halálában. Damian Pownuk ügyész elmondta, hogy szövettani és toxikológiai vizsgálatokat fognak végezni Majtyka testén. 

Halála sokkolta a lengyel szórakoztatóipart. Majtyka leginkább a hosszú ideje futó lengyel sorozatokban játszott szerepeiről volt ismert.

A rendőrségi nyomozás a rejtélyes haláleset ügyében továbbra is folyamatban van - írja a The Sun. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
