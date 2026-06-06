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Ez a tuti hajmosás 10 szabálya – több is meglephet!

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Te hány hibát vétesz? Elárulták a legfontosabb tudnivalókat a hajmosásról.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 17:00
hajmosás tippek-tanácsok fodrász

Bár a hajmosás egyszerű rutinnak tűnik, pár tudatos trükkel látványos változás érhető el. Hiszen ki ne szeretné, hogy a haja egészségesebb, puhább és ragyogóbb legyen? Érdemes követni ezt a 10 aranyszabályt, és meglátod: az eredmény magáért beszél!

10 hiba, amit a fodrászok szerint szinte mindenki elkövet hajmosáskor
10 hiba, amit a fodrászok szerint szinte mindenki elkövet hajmosáskor (Fotó: Pexels)

Biztos, hogy jól mosod a hajad? Fodrászok árulták el a 10 leggyakoribb hibát hajmosáskor

A hajmosás a mindennapjaink része, de biztos vagy benne, hogy jól csinálod? A profik szerint a gyors zsírosodás, fénytelenség és a fejbőrproblémák mögött gyakran apró hibák állnak. Íme a legfontosabb lépések, amikre érdemes odafigyelned, amikor hajat mosol!

1. Mindig a fejbőrtípusodnak megfelelő sampont használj!

Soha ne az illat vagy a csomagolás legyen a döntő! A zsíros fejbőrnek teljesen másfajta ápolásra van szüksége, mint a száraznak vagy az érzékenynek.

2. Ne moss hajat túl forró vízben!

A forró víz kellemes lehet, de kiszáríthatja a hajat és a fejbőrt. A legjobb választás a langyos víz.

3. Teljesen nedvesítsd meg a hajad!

Csak a teljesen átnedvesedett hajon képes a sampon megfelelően tisztítani.

4. Kerüld a túl sok sampon használatát!

A több nem feltétlenül jelent jobbat. A legtöbb esetben egy egészen kevés sampon is bőven elég.

5. Koncentrálj a fejbőrödre!

A faggyú és a szennyeződések leginkább a fejbőrön gyűlnek össze, így a tisztításra is ott kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Az ujjbegyeiddel alaposan masszírozd át a bőrt, hogy minden lerakódást eltávolíts.

6. Ne a körmöddel vakard a fejbőrödet!

A durva dörzsölés könnyen irritációt okozhat, ezért mindig gyengéd, körkörös ujjbegyes mozdulatokkal masszírozd át a fejbőröd.

7. Ne siess a hajmosással!

A szakértők szerint legalább 30-60 másodpercig érdemes masszírozni a sampont a fejbőrbe.

8. Alapos legyen öblítés!

A fejbőrön maradt samponmaradványok irritációt, korpásodást, továbbá fakó hajképet okozhatnak.

9. Használj balzsamot!

Segít megőrizni a haj puhaságát, fényét és kezelhetőségét még rövidebb haj esetén is.

10. Fejezd be a hajmosást egy hidegebb vizes öblítéssel!

A hajszálak külső rétege simábbá válhat, amitől a haj fényesebbnek és rendezettebbnek tűnhet – írja a Life.hu internetes portál.

Ha fényes és egészséges tincsekre vágysz, érdemes megfogadnod a fodrászok egyszerű, de nagyszerű tanácsait!

 

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