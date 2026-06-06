Ez a tuti hajmosás 10 szabálya – több is meglephet!
Te hány hibát vétesz? Elárulták a legfontosabb tudnivalókat a hajmosásról.
Bár a hajmosás egyszerű rutinnak tűnik, pár tudatos trükkel látványos változás érhető el. Hiszen ki ne szeretné, hogy a haja egészségesebb, puhább és ragyogóbb legyen? Érdemes követni ezt a 10 aranyszabályt, és meglátod: az eredmény magáért beszél!
Biztos, hogy jól mosod a hajad? Fodrászok árulták el a 10 leggyakoribb hibát hajmosáskor
A hajmosás a mindennapjaink része, de biztos vagy benne, hogy jól csinálod? A profik szerint a gyors zsírosodás, fénytelenség és a fejbőrproblémák mögött gyakran apró hibák állnak. Íme a legfontosabb lépések, amikre érdemes odafigyelned, amikor hajat mosol!
1. Mindig a fejbőrtípusodnak megfelelő sampont használj!
Soha ne az illat vagy a csomagolás legyen a döntő! A zsíros fejbőrnek teljesen másfajta ápolásra van szüksége, mint a száraznak vagy az érzékenynek.
2. Ne moss hajat túl forró vízben!
A forró víz kellemes lehet, de kiszáríthatja a hajat és a fejbőrt. A legjobb választás a langyos víz.
3. Teljesen nedvesítsd meg a hajad!
Csak a teljesen átnedvesedett hajon képes a sampon megfelelően tisztítani.
4. Kerüld a túl sok sampon használatát!
A több nem feltétlenül jelent jobbat. A legtöbb esetben egy egészen kevés sampon is bőven elég.
5. Koncentrálj a fejbőrödre!
A faggyú és a szennyeződések leginkább a fejbőrön gyűlnek össze, így a tisztításra is ott kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Az ujjbegyeiddel alaposan masszírozd át a bőrt, hogy minden lerakódást eltávolíts.
6. Ne a körmöddel vakard a fejbőrödet!
A durva dörzsölés könnyen irritációt okozhat, ezért mindig gyengéd, körkörös ujjbegyes mozdulatokkal masszírozd át a fejbőröd.
7. Ne siess a hajmosással!
A szakértők szerint legalább 30-60 másodpercig érdemes masszírozni a sampont a fejbőrbe.
8. Alapos legyen öblítés!
A fejbőrön maradt samponmaradványok irritációt, korpásodást, továbbá fakó hajképet okozhatnak.
9. Használj balzsamot!
Segít megőrizni a haj puhaságát, fényét és kezelhetőségét még rövidebb haj esetén is.
10. Fejezd be a hajmosást egy hidegebb vizes öblítéssel!
A hajszálak külső rétege simábbá válhat, amitől a haj fényesebbnek és rendezettebbnek tűnhet – írja a Life.hu internetes portál.
Ha fényes és egészséges tincsekre vágysz, érdemes megfogadnod a fodrászok egyszerű, de nagyszerű tanácsait!
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