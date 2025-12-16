RETRO RÁDIÓ

Jennifer Aniston sztárfodrásza megmenti a hajadat: soha ne kövesd el ezt az 5 alaphibát!

Meglepő dolgokra figyelmeztet Chris McMillan. Jennifer Aniston sztárfodrásza nem kertel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 17:00
Kevés olyan ember van, aki ne látta volna Chris McMillan alkotásait. Legismertebb munkája a „Rachel” frizura, amelyet Jennifer Aniston tett híressé a Jóbarátokban. Jennifer Aniston sztárfodrásza, több évtizedes tapasztalattal most öt mindennapi szokásra hívja fel a figyelmet, amelyek ártanak a hajnak.

Jennifer Aniston sztárfodrásza elárulja, hogyan óvd meg a hajad
Jennifer Aniston sztárfodrásza elárulja, hogyan óvd meg a hajad! (Fotó: Anna Bizon / Freepik)

Íme az az öt szokás, amely Jennifer Aniston sztárfodrásza szerint károsítja a hajadat

Ezek nem drámai hibák, inkább apró, rutinszerű tevékenységek, amelyeket a legtöbben gondolkodás nélkül elkövetünk, ám idővel komoly hatással lehetnek a haj egészségére. 

1. Rossz típusú hajkefe használata

A hajtípusodnak megfelelő hajkefe kiválasztása sokkal fontosabb, mint gondolnád! A hajak textúrája eltérő, legyen az vékony, göndör vagy vastag, és mindegyik más típusú kefét igényel. Még a sima kifésülés is káros lehet, ha nem a megfelelő hajkefét használod. A fésülés nem csupán a külsőségekről szól, segít serkenteni a fejbőr növekedését és fokozza a vérkeringést. A legnagyobb hiba, ha valaki sietve, rossz eszközzel fésülködik, ami súlyosan károsíthatja a haját.

2. A haj túl ritka vagy túl gyakori mosása

A megfelelő hajmosási rutin kialakítása kulcsfontosságú, hiszen a túl gyakori és a túl ritka mosás egyaránt káros lehet.

Chris szerint a túl gyakori mosás kiszárítja a hajat és a fejbőrt, míg a túl ritka mosás felhalmozza a szennyeződést és a termékmaradványokat. A sztárfodrász azt tanácsolja, hogy érdemes heti 2–3 alkalommal hajat mosni, hogy megőrizd az egészséges egyensúlyt.

3. Ne hagyd figyelmen kívül a fejbőr egészségét

A fejbőr ápolása gyakran háttérbe szorul, azonban a sztárfodrász kihangsúlyozta a fontosságát: 

A hajunk a fejbőrből nő. Egészséges fejbőr = egészséges haj.

Ha elhanyagolod a fejbőröd, a kinövő haj már az elejétől sérült lehet. Sokan csak a haj hosszára koncentrálnak, miközben figyelmen kívül hagyják az olyan problémákat, mint a lerakódás, irritáció vagy egészségtelen fejbőr állapot.

4. Védelem nélküli napi hőformázás

A hőformázó eszközök napi használata a haj védelme nélkül súlyos hiba.

Mivel ma többet használjuk a hőeszközöket, bármilyen védelem rendkívül fontos

– hangsúlyozta a sztárfodrász.

5. Nem megfelelő mennyiségű termék használata

Sokan tartózkodnak a hajápoló termékektől, attól félve, hogy azok nehézzé vagy zsírossá teszik a hajat. Chris azonban tisztázza ezt a tévhitet: 

Ha megfelelően használjuk, a termék a barátod. Csillogást ad, és hővédőként is szolgál.

Ha a fent említett szokások közül bármelyik ismerősnek tűnik, ne aggódj: a károsodás nem visszafordíthatatlan. Következetes változtatásokkal a hajad már hetek alatt egészségesebbnek tűnhet és érezhetően jobb állapotban lehet – írja a Mirror.

@mrchrismcmillan My top 5 things KILLING your hair 💇‍♀️ #hair #hairtips #hairtoks #chrismcmillan ♬ original sound - Chris McMillan

 

