Rákacsint a szerencse hétfőn erre a csillagjegyre
Megsúgták a csillagok, mire számíthatunk január 5-én. Szerencse köszönt egy csillagjegyre hétfőn.
2026. január 5-re ezt jósolják a csillagok a tizenkét csillagjegynek.
Szerencse köszönt egy csillagjegyre
Kos
Ma egy olyan téma keltheti fel az érdeklődését, amely eddig teljesen hidegen hagyta. Ha így is van, ne féljen kipróbálni valami újat, szokatlant! Még akkor is, ha olyasmit talál benne, ami nem tetszik, legalább lesz tapasztalata, amely alapján később véleményt formálhat.
Bika
Hétfőn érkezhet egy meglepetés, amely az egész környezetét érintheti. Lehet ez egy bejelentés vagy váratlan fordulat, de nagy valószínűséggel alaposan felkavarja majd az „állóvizet” ön körül.
Ikrek
Év elején egy sor olyan feladat tornyosulhat ön előtt, amely az unalmas, „nem szeretem” kategóriába tartozik. Könnyebb lesz nekikezdeni, ha előre kitalál magának valamilyen jutalmat. Így biztosan teljes erőbedobással végzi majd a teendőit.
Rák
Hétfőn egy ötlet vagy megérzés hatására új megoldásokat találhat a munkában vagy bármely más, kitartást igénylő tevékenységben. Nem kizárt, hogy mindez nemcsak egyszeri sikert hoz, hanem tartós hatással bír majd. Örüljön a sikernek!
Oroszlán
Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, az eredmények „az ölébe hullanak”, sőt, talán még meg is jegyzik ezt önnek. Ön azonban pontosan tudja, mennyi munkát tett bele mindenbe. Megérdemli a sikert – ne törődjön az irigyekkel!
Szűz
Nagyon kedvező meglepetés érheti már a hét elején. A sors küldhet valakit, aki nagy segítségére lesz egy konkrét ügyben, és váratlanul megkönnyítheti a helyzetét. Fogadja el a segítséget, és mutasson érte hálát!
Mérleg
A Hold a tüzes Oroszlán jegyében jár, és felpörgeti önt. Nagyon energikusan és optimistán indulhat a hete. Jól halad a feladatokkal, és megvan a kellő kitartása is, amelyet a Bakban járó Merkúr tovább erősít.
Skorpió
Ne csak a puszta információk alapján döntsön egy fontos kérdésben! Elképzelhető, hogy az adatok és tények nem fedik teljesen a valóságot. Van azonban egy csodafegyvere: a megérzése. Hallgasson rá most is!
Nyilas
Az Oroszlán Holdnak köszönhetően ma egy remek lehetőség adódhat arra, hogy lezárjon egy régóta húzódó ügyet. Ezzel helyet teremthet az újnak az életében. Nagyon kedvező időszak kezdődik – érdemes figyelnie a jelekre!
Bak
Úgy érezheti, mostanában az egyetlen állandó dolog az életében a változás – és ezzel nem is téved nagyot. Minden terület mozgásban van, ami nagy figyelmet igényel öntől. A Bakban járó Merkúr azonban extra hatékonyságot ad, így könnyebben veszi az akadályokat.
Vízöntő
Érdemes végiggondolnia, mennyire határozottan képviseli a véleményét, mert komoly ellenállásba ütközhet. Mérlegelnie kell, meddig megy el, amikor az igazát védi. A Bak Merkúr arra utal, hogy most az okos taktika hozza meg a legjobb eredményt.
Halak
Ha úgy érzi, egy fontos ügyben eljött a cselekvés ideje, ne habozzon tovább. Ma kifejezetten kedvezőek a jelek, az Oroszlán Hold sikert ígér – nem érdemes tétovázni. Pénzügyekben is jöhet egy jó hír.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre