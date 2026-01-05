Rákacsint a szerencse hétfőn erre a csillagjegyre

2026. január 5-re ezt jósolják a csillagok a tizenkét csillagjegynek.

Kos

Ma egy olyan téma keltheti fel az érdeklődését, amely eddig teljesen hidegen hagyta. Ha így is van, ne féljen kipróbálni valami újat, szokatlant! Még akkor is, ha olyasmit talál benne, ami nem tetszik, legalább lesz tapasztalata, amely alapján később véleményt formálhat.

Bika

Hétfőn érkezhet egy meglepetés, amely az egész környezetét érintheti. Lehet ez egy bejelentés vagy váratlan fordulat, de nagy valószínűséggel alaposan felkavarja majd az „állóvizet” ön körül.

Ikrek

Év elején egy sor olyan feladat tornyosulhat ön előtt, amely az unalmas, „nem szeretem” kategóriába tartozik. Könnyebb lesz nekikezdeni, ha előre kitalál magának valamilyen jutalmat. Így biztosan teljes erőbedobással végzi majd a teendőit.

Rák

Hétfőn egy ötlet vagy megérzés hatására új megoldásokat találhat a munkában vagy bármely más, kitartást igénylő tevékenységben. Nem kizárt, hogy mindez nemcsak egyszeri sikert hoz, hanem tartós hatással bír majd. Örüljön a sikernek!

Oroszlán

Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, az eredmények „az ölébe hullanak”, sőt, talán még meg is jegyzik ezt önnek. Ön azonban pontosan tudja, mennyi munkát tett bele mindenbe. Megérdemli a sikert – ne törődjön az irigyekkel!

Szűz

Nagyon kedvező meglepetés érheti már a hét elején. A sors küldhet valakit, aki nagy segítségére lesz egy konkrét ügyben, és váratlanul megkönnyítheti a helyzetét. Fogadja el a segítséget, és mutasson érte hálát!

Mérleg

A Hold a tüzes Oroszlán jegyében jár, és felpörgeti önt. Nagyon energikusan és optimistán indulhat a hete. Jól halad a feladatokkal, és megvan a kellő kitartása is, amelyet a Bakban járó Merkúr tovább erősít.

Skorpió

Ne csak a puszta információk alapján döntsön egy fontos kérdésben! Elképzelhető, hogy az adatok és tények nem fedik teljesen a valóságot. Van azonban egy csodafegyvere: a megérzése. Hallgasson rá most is!

Nyilas

Az Oroszlán Holdnak köszönhetően ma egy remek lehetőség adódhat arra, hogy lezárjon egy régóta húzódó ügyet. Ezzel helyet teremthet az újnak az életében. Nagyon kedvező időszak kezdődik – érdemes figyelnie a jelekre!