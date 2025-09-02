Öt tuti tipp a Jóbarátokból ismert Rachel-frizura megálmodójától

Lehet, hogy a neve nem mindenkinek cseng ismerősen, de Chris McMillan már hosszú évek óta formálja Hollywood legikonikusabb frizuráit. Ő áll a Jóbarátok legendás Rachel-hajviselete mögött, és a mesterfodrász azóta is rendszeresen dolgozik Jennifer Anistonnal. Most öt olyan hajápolási

és -formázási praktikát osztott meg, amelyek bármilyen hajtípus esetén látványos változást hozhatnak.

Rengeteg ikonikus frizurát varázsolt Jennifer Anistonnak a mesterfodrász, Chris McMillan, aki most neked is ad pár tippet!

Fotó: NORTHFOTO/Christopher Polk

McMillan és Jennifer Aniston együttműködése immár három évtizede tart. A fodrásznak köszönhetjük a kilencvenes évek egyik legemlékezetesebb hajtrendjét, a Rachelt – amelyről a színésznő később bevallotta: nem kedvelte. A hajszobrász számos híresség frizuráját készítette már el, többek között Miley Cyrus, Kim Kardashian és Julia Roberts is megfordult már a fodrászszékében. Most viszont a nagyközönséggel is megosztja jól bevált trükkjeit, amelyekkel bárki szebb, egészségesebb hajat varázsolhat magának – írja a Life.hu.

1. A megfelelő hajvágás az alap

McMillan szerint a szép haj kulcsa maga a vágás. Ha ez nem sikerül jól, a legdrágább termékek sem tudják megmenteni az összképet. Kiemeli a rétegezés fontosságát, mert így a haj természetes formát kap, mozgásban marad és könnyebben kezelhető. A rendszeres igazítás elengedhetetlen, és mindig érdemes szakemberhez fordulni, hogy a hajvégek egészségesek maradjanak.

2. Nem kell minden nap hajat mosni

A sztárfodrász arra bátorít, hogy ne ragaszkodjunk a napi hajmosáshoz. Szerinte a kissé zsíros haj textúrája is előnyös lehet, ráadásul egy kis hajlakk vagy balzsam segítségével ilyenkor is ápoltnak és könnyednek tűnhet a frizura. Nem kell mindig makulátlan hatásra törekedni, néha a természetesség a legjobb választás.

3. A hajformázást szakaszonként végezd

„Ne ess neki egyszerre!” – tanácsolja McMillan. A teljes hajkorona egyszerre történő formázása fárasztó és sokszor pontatlan. A fodrász azt javasolja, bontsuk több részre a hajat, és haladjunk lépésről lépésre. Így minden szál a helyére kerül, és valóban profi hatást érhetünk el otthon is.

4. Ne nyúlj hozzá, ha elkészültél!

Miután befejeztük a frizura elkészítését, a legjobb, ha nem piszkáljuk tovább. Jennifer Aniston maga is hangsúlyozta: szárítás után már ne fogdossuk a hajunkat! Ha mégis megtesszük, hamarabb zsírosodik, elveszíti a tartását és a gondosan kialakított forma gyorsan szétesik.