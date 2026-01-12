RETRO RÁDIÓ

Brutális, fém szál lóg a levegőben egy villamossínen Budapesten - súlyos balesetet is okozhat

Egy kiálló, borotvaéles fém szál veszélyezteti az autósokat és a közlekedőket a 20. kerületben, a Vörösmarty és a Pacsirta utca kereszteződésében. A villamos sín rosszabb állapotban van, mint gondoltuk. Mutatjuk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 17:45
Budapest BKK-BKV villamos BKK

Villamosok haladnak át nap mint a 20. kerületben, egy olyan vonalon, aminek egy részén egy szál áll ki a sínből. Egy olvasói panasz nyomán jutottunk el a Pacsirta és a Vörösnmarty utca kereszteződéséhez, ahol a 2B és az 52-es villamosok közlekedik. A meghibásodás komoly kárt tehet az autókban, különösen azért, mert havazás idején a közútkezelő jellemzően mellé tolja a havat, így a veszély láthatatlan. 

villamos
A villamossín gyakorlatilag a levegőben lóg Fotó: Metropol

A probléma súlyos, és naponta több száz autó jár el itt, így mielőbb orvosolni kellene a bajt. Vagyis kéne. Mi is megnéztük a helyszínt és amit ott láttunk, az sokkal durvább annál, amit elképzeltünk.

A  kiálló fém szál a sínek mellett van Fotó: Metropol

Ezen a villamossínen nem egy apró karcolásról vagy kopásról van szó:

  • veszélyes lehet a villamosok műszaki állapotára
  • balesetveszélyes az áthaladó autókra
  • kárt tehet a kerekekben, alvázakban, kipufogókban
  • hóhelyzetben pedig gyakorlatilag láthatatlan.

Mivel nem a villamsossín jött fel, hanem mellette a szál, így a villamosok el tudnak menni, de biztosan nincs rájuk jó hatással.

Ráadásul mindez nem egy elszigetelt eset. A múlt héten írtunk arról, hogy a Nagykörúton a 4-6-os villamos vonalán egy mintegy 15 centiméteres sínrész hiányzott. Az a helyzet már akkor is kisiklásveszélyes volt, de csak másnapra sikerült elhárítani a problémát. Akkor azt gondoltuk, hogy annál durvább állapot nem nagyon létezhet. Tévedtünk. A mostani helyzet legalább olyan aggasztó, ha nem rosszabb. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
