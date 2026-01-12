Brutális, fém szál lóg a levegőben egy villamossínen Budapesten - súlyos balesetet is okozhat

Villamosok haladnak át nap mint a 20. kerületben, egy olyan vonalon, aminek egy részén egy szál áll ki a sínből. Egy olvasói panasz nyomán jutottunk el a Pacsirta és a Vörösnmarty utca kereszteződéséhez, ahol a 2B és az 52-es villamosok közlekedik. A meghibásodás komoly kárt tehet az autókban, különösen azért, mert havazás idején a közútkezelő jellemzően mellé tolja a havat, így a veszély láthatatlan.

A villamossín gyakorlatilag a levegőben lóg Fotó: Metropol

A probléma súlyos, és naponta több száz autó jár el itt, így mielőbb orvosolni kellene a bajt. Vagyis kéne. Mi is megnéztük a helyszínt és amit ott láttunk, az sokkal durvább annál, amit elképzeltünk.

A kiálló fém szál a sínek mellett van Fotó: Metropol

Ezen a villamossínen nem egy apró karcolásról vagy kopásról van szó:

veszélyes lehet a villamosok műszaki állapotára

balesetveszélyes az áthaladó autókra

kárt tehet a kerekekben, alvázakban, kipufogókban

hóhelyzetben pedig gyakorlatilag láthatatlan.

Mivel nem a villamsossín jött fel, hanem mellette a szál, így a villamosok el tudnak menni, de biztosan nincs rájuk jó hatással.

Ráadásul mindez nem egy elszigetelt eset. A múlt héten írtunk arról, hogy a Nagykörúton a 4-6-os villamos vonalán egy mintegy 15 centiméteres sínrész hiányzott. Az a helyzet már akkor is kisiklásveszélyes volt, de csak másnapra sikerült elhárítani a problémát. Akkor azt gondoltuk, hogy annál durvább állapot nem nagyon létezhet. Tévedtünk. A mostani helyzet legalább olyan aggasztó, ha nem rosszabb.