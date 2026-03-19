Sebestyén Katja gyermekein keresztül gyászolja volt férjét: „Olyan gödörbe taszít, amiből nehéz kimászni!”

Februárban füstmérgezésben elhunyt Sebestyén Katja volt férje, Zoltán. Bár már a váláson is túl voltak, két gyermekük örökre összekötötte az életüket és jó barátok maradtak. Március 5-én pedig végső útjára kísérték Zoltánt, akitől az énekesnő elmondása szerint sikerült méltó módon elbúcsúzni. Katja első gondolata a tragikus hír hallatán az volt, hogy mi lesz most a gyerekekkel. Erre a mai napig nem tud választ adni, mivel egy ilyen tragédia nem csak a gyerekek, de a felnőttek számára is lesújtó tud lenni.

Sebestyén Katjának és volt férjének két közös gyereke született,

A gyerekek apjuk előtt mindkét nagyapjukat is elvesztették,

A fájdalmas időszakban újabb tragédia sújtotta a családot.

Sebestyén Katja gyermekei is ott voltak a temetésen

Minél közelebb voltunk a temetés napjához, annál rosszabban éreztem magam. Ahogy eltemettük, megnyugodtam, mivel már tudom, hogy jó helyen van. Nyilván mindenki, a gyerekeimet is beleértve, nagyon maga alatt volt. Egyébként egy teljesen átlagos temetésen vagyunk túl

– kezdte lapunknak a TV2 Sztárban Sztár leszek korábbi szereplője.

A két közös gyermek, Lilla és Levente is jelen voltak a megemlékezésen, akik édesapjukat kísérték el végső útjára. Bár számukra sajnos nem idegen az érzés, mivel Katja elmondása szerint az elmúlt években több temetésen is voltak. Két nagypapájuk is elhunyt az elmúlt időszakban, akik mellett most apukájuk is életét vesztette. „Lányomat kicsit megviselte a stressz, mivel a temetés után gyomorproblémákkal küzdött. A nagyszülők elvesztése után most Zoltán is elhunyt, szóval folyamatosan temetőkbe kellett sajnos járniuk. Édesapjuk egy sírhelybe került az ő édesapjával” - árulta el lapunknak Sebestyén Katja.

Sebestyén Katja gyászol, de leginkább azt sajnálja, hogy gyermekein is látja a bánatot. 12 éves lánya és 21 éves fia is nehezen tudja feldolgozni édesapja elvesztését, aminek látványától megszakad az énekesnő szíve.

Gyerekeimen keresztül gyászolok. Mindennap látni, hogy mennyire fáj nekik, egyszerűen olyan gödörbe taszít, amiből nehéz kimászni. Nagyon igyekeztem a válás után mindent úgy intézni, hogy ne veszítsék el az apukájukat. Sok embernél azt látom, hogy az egyik szülő kevesebbet látja a gyerekeket vagy csak az acsarkodást hallják az egyik féltől. Nekem lett új társam és két új gyerekem, de emiatt a »nagyok« ne szenvedjenek emiatt apahiányban

– fejtette ki lapunknak az énekesnő.