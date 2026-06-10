Szakértők elmagyarázzák, hogy mi okozhatja a „rossz ember” érzést

Az OCD-vel küzdő emberek egy nagyobb csoportja folyamatosan attól tart legbelül, hogy ő rossz ember. Emiatt képesek új cselekvéseket felvenni, amivel magukat próbálják meggyőzni ennek ellentétéről.

Számos OCD-vel küzdő ember tart attól, hogy ő valójában rossz ember

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Az OCD miatt sokan rossz embernek érzik magukat

Biztosan a te gondolataidban is megfordult már, hogy vajon rossz ember vagy-e. Ilyenkor mindent végig veszel gondolatban. Azonban, ha úgy érzed, hogy ez az érzés állandósul és szorongással is társul, akkor esélyes, hogy obszesszív-kompulzív zavar (OCD) egy speciális formájáról van szó. Az OCD egyik legjellemzőbb visszatérő tünete a kényszeres gondolat, hogy az érintett személy erkölcstelen rossz vagy etikátlan személy.

A bostoni Northeastern Egyetem adjunktusa, Joshua Curtiss szerint ez az állapot az OCD egyik altípusa, amely intenzív, tolakodó gondolatokot váltanak ki annak kapcsán, hogy valaki erkölcstelen vagy rossz ember. Azok, akiket OCD-vel diagnosztizáltak sokszor attól tartanak, hogy legbelül ők rossz emberek, amelyek akár olyan kényszeres viselkedésekhez is vezethetnek, mint az állandó önvizsgálat, vagy olyan cselekedetek, amelyekkel azt próbálják meg bebizonyítani, hogy ők jó emberek.

A szakember szerint a kényszerek célja, hogy megszüntessék vagy semlegesítsék ezeket a gondolatokat vagy a rosszaságtól való félelmet, ezek megnyilvánulhatnak új szokások felvételében, például jótékonykodásban, amely átmenetileg segít a szorongás csökkentésében.

Erin Venker, a Minnesotai OCD és Szorongás Központ alapítója és ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy ez az állapot általában úgy jelenik meg, mintha az érintett folyamatosan „bíróság elé állítaná saját magát”, és minden egyes gondolatát elemezné annak szempontjából, hogy rossz ember-e. Sok esetben ennek hátterében a kirekesztettségtől való félelem áll. „Az emberek alapvetően vágynak a valahová tartozásra, a biztonságra és a társadalmi elfogadásra” – mondta Venker.

Van az a szint, amikor már szakember segítsége szükséges

Gyakran összefügg a probléma a visszautasítástól, a szégyentől vagy akár az identitás elvesztésétől való félelemmel. Mindenképpen fontos különbséget tenni a hétköznapi aggodalmak, valamint a betegség között.

Az OCD egy neurológiai állapot… olyan, mintha az agy egy autópálya-körforgásban ragadna, ahonnan nem tud lehajtani. Az érintettek nem kapják meg azt a megnyugtató jelzést, hogy minden rendben, ezért kényszeresen próbálják bizonyítani, hogy jó emberek.

– magyarázta Venker