„Félelmet és bűntudatot éreztem” – az anya gyógyszerei miatt remegett a csecsemő

A fiatal édesanya mindenkit figyelmeztet a terhesség alatti gyógyszerszedés kockázataira.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.23. 20:30
gyógyszer terhesség csecsemő

Minden anya rémálma vált valóra a 24 éves édesanya, Beth Trickleback számára, akinek csecsemője szörnyű remegéseket élt át a születését követően. Beth azonban nem gondolta volna, hogy saját gyógyszerei okozzák gyermeke szűnni nem akaró, aggasztó tüneteit.

alt=A csecsemő szűnni nem akaró, aggasztó remegéseket élt át
A csecsemő szűnni nem akaró, aggasztó remegéseket élt át édesanyja gyógyszerei miatt / Fotó: Pixel Photographers / Freepik (Illusztráció)

A csecsemő szokatlan tüneteket produkált a kiságyában

Betht megrázó családi tragédia érte, ezért felírtak napi 200 mg szertralint, miután édesanyját elvesztette 2021 szeptemberében. A mentális állapota romlott a gyász miatt. Elmondása szerint szinte kizárólag a gyógyszerre támaszkodott a nehéz időkben. Az orvosa azonban azt mondta neki, hogy a gyógyszer elhagyásának kockázata a terhesség alatt sokkal nagyobb, mint általában bármilyen már gyógyszernél.

A szertralin egy SSRI típusú antidepresszáns – szorongás, OCD és PTSD kezelésére is használják – amely feltehetően az agy szerotoninszintjének növelésével hat. Hirtelen abbahagyni soha nem szabad, és a fokozatos elhagyást háziorvosnak kell felügyelnie.

Az NHS szerint a szertralin alkalmazható terhesség alatt, de a lehető legalacsonyabb dózist kell felírni. A nőknek azt is javasolják, hogy kórházban szüljenek, Beth azonban otthon szült.

Amikor felírták nekem, a háziorvos nem említett semmit a terhességről, mivel akkor még nem voltam várandós. Amikor később jeleztem, hogy terhes vagyok, azt mondták, nagyon kicsi az esélye annak, hogy a baba elvonási tüneteket mutat, és ez nagyon ritka. Nem magyarázták el, ez hogyan nézne ki, és arról sem beszéltek, hogy csökkenteni kellene az adagomat

– emlékezett vissza a fiatal lány.

Amikor Beth 2024 júliusában megszülte Jacket, a baba azonnal elvesztette a szertralinforrást. Ez elvonási tüneteket okozott nála. A fiatal édesanya  szerint nem készítették fel arra, mire számíthat. Beth megosztotta a TikTokon a videót a láthatóan remegő kis Jackről, amelyet 5,7 millióan láttak.

Félelmet és bűntudatot éreztem, hogy én, a gyógyszer szedésével okoztam ezt. Azért osztottam meg a történetemet, hogy mások is tudjanak a kockázatokról, és megbeszélhessék az orvosukkal, mi a legjobb megoldás. És hogy emlékeztessem az orvosokat: a tájékozott beleegyezés rendkívül fontos a terhesség alatt, és a nőknek mindig a teljes igazságot kell megkapniuk

– jelentette ki.

Jack életének első három hetében remegett, ami nagyon megviselte Betht. Most már teljesen jól van, egészséges, és minden fejlődési mérföldkövet elért – írja a The Sun.

Fontos, hogy a mentális problémákkal küzdő várandós nők – például depresszió esetén – megfelelő kezelést kapjanak saját és babájuk jólléte érdekében

– zárta le gondolatait az édesanya.

@bethtricklebank This was really tough on me.. The mum guilt was insane. But I’d love to spread awareness so other mums can be informed and aware.. Because I wasn’t. If you’re on a low dose of Sertraline, this won’t happen to you. I was taking 200mg a day, and I relied and still do rely on it to function. My doctor told me that the risk to me if I came off it or lowered my dose would be much greater than the risk to baby, but they didn’t tell me what to expect when my baby was born. My advice for any other pregnant woman.. I’d never give birth whilst taking any higher than 150mg. #fyp #sertraline #newborn #pregnancy #withdrawals ♬ original sound - Claire Boyer

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu