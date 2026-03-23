„Félelmet és bűntudatot éreztem” – az anya gyógyszerei miatt remegett a csecsemő

Minden anya rémálma vált valóra a 24 éves édesanya, Beth Trickleback számára, akinek csecsemője szörnyű remegéseket élt át a születését követően. Beth azonban nem gondolta volna, hogy saját gyógyszerei okozzák gyermeke szűnni nem akaró, aggasztó tüneteit.

A csecsemő szokatlan tüneteket produkált a kiságyában

Betht megrázó családi tragédia érte, ezért felírtak napi 200 mg szertralint, miután édesanyját elvesztette 2021 szeptemberében. A mentális állapota romlott a gyász miatt. Elmondása szerint szinte kizárólag a gyógyszerre támaszkodott a nehéz időkben. Az orvosa azonban azt mondta neki, hogy a gyógyszer elhagyásának kockázata a terhesség alatt sokkal nagyobb, mint általában bármilyen már gyógyszernél.

A szertralin egy SSRI típusú antidepresszáns – szorongás, OCD és PTSD kezelésére is használják – amely feltehetően az agy szerotoninszintjének növelésével hat. Hirtelen abbahagyni soha nem szabad, és a fokozatos elhagyást háziorvosnak kell felügyelnie.

Az NHS szerint a szertralin alkalmazható terhesség alatt, de a lehető legalacsonyabb dózist kell felírni. A nőknek azt is javasolják, hogy kórházban szüljenek, Beth azonban otthon szült.

Amikor felírták nekem, a háziorvos nem említett semmit a terhességről, mivel akkor még nem voltam várandós. Amikor később jeleztem, hogy terhes vagyok, azt mondták, nagyon kicsi az esélye annak, hogy a baba elvonási tüneteket mutat, és ez nagyon ritka. Nem magyarázták el, ez hogyan nézne ki, és arról sem beszéltek, hogy csökkenteni kellene az adagomat

– emlékezett vissza a fiatal lány.

Amikor Beth 2024 júliusában megszülte Jacket, a baba azonnal elvesztette a szertralinforrást. Ez elvonási tüneteket okozott nála. A fiatal édesanya szerint nem készítették fel arra, mire számíthat. Beth megosztotta a TikTokon a videót a láthatóan remegő kis Jackről, amelyet 5,7 millióan láttak.

Félelmet és bűntudatot éreztem, hogy én, a gyógyszer szedésével okoztam ezt. Azért osztottam meg a történetemet, hogy mások is tudjanak a kockázatokról, és megbeszélhessék az orvosukkal, mi a legjobb megoldás. És hogy emlékeztessem az orvosokat: a tájékozott beleegyezés rendkívül fontos a terhesség alatt, és a nőknek mindig a teljes igazságot kell megkapniuk

– jelentette ki.