Festménnyé vált Budapest, ez a kerület a leghíresebb street artok birtokosa – Galéria

Budapest street artja az elmúlt években a város egyik legizgalmasabb látványosságává vált. A VII. kerület falain például ikonikus murálok és graffitik idézik meg a magyar kultúrát és történelmet, miközben folyamatosan új színekkel alakítják a városképet. Ezek a street artok teszik Budapest utcáit varázslatossá és színessé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 12:30
A főváros az elmúlt másfél évtizedben Kelet-Közép-Európa egyik legizgalmasabb szabadtéri galériájává vált, ahol óriási tűzfalfestmények, politikai üzenetek, játékos graffitik és apró gerillaszobrok alakítják a városi hangulatot. Budapest street artja azért különleges, mert élő és állandóan változó műfaj. Egy régi házfal egyik nap még üres, másnap már egy monumentális festmény borítja. A város így nemcsak történelmi emlékhely, hanem kortárs alkotótér is – egy hely, ahol a falak valóban beszélnek.

Az egyik leghíresebb street art: Rumbach Sebestyén utcában található Rubik-kocka 
Fotó: A great shot of/Shutterstock

A VII. kerület: a leghíresebb street artok kerülete

A budapesti street art felfedezése legtöbbször Erzsébetvárosból indul. A VII. kerület régi bérházai és hangulatos, keskeny utcái ideális terepet biztosítanak az alkotóknak. Az itt sétáló ember könnyen úgy érezheti magát, mintha egy állandóan megújuló szabadtéri galériában járna, ahol a falakon látható művek időről időre átalakulnak, eltűnnek vagy új jelentést nyernek.

A legismertebb alkotások közé sorolják a Wesselényi utcában látható „1956-os szabadságharcos”, amely a Time magazin ikonikus címlapját idézi fel. A falfestmény az 1956-os forradalom előtt tiszteleg, miközben egyszerre működik történelmi emlékként és a modern városkép meghatározó elemként.

A Rumbach Sebestyén utcában található Rubik-kockát ábrázoló mural szintén Budapest ismert street art alkotásai közé tartozik, amely Rubik Ernő világhírű találmányának állít emléket. Ugyancsak népszerű a legendás 6:3-as magyar–angol mérkőzést megidéző falfestmény is. Ezek az alkotások nemcsak vizuálisan meghatározóak, hanem fontos szerepet töltenek be a magyar kulturális és történelmi emlékezet megőrzésében is.

Emellett pedig a város számos pontján találhatóak még különböző falfestmények, amelyek rendkívül színessé teszik a fővárost.

