Gyereknap 2026: mutatjuk, miről szól valójában ez a nap!

A legtöbb nagyvárosban és a főváros számos pontján tartanak valamilyen rendezvényt május utolsó hétvégéjén, kifejezetten a gyerekeknek. Mutatjuk ezek közül a legizgalmasabbnak ígérkezőket, és azt is eláruljuk, miért pont ilyenkor van gyereknap!

Mutatjuk az idei gyereknap legizgalmasabbnak ígérkező programjait / Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Miért és mióta gyereknap a gyereknap?

A gyermeknap története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza. Az ünnep Törökországból ered, ahol 1920. április 23-án ünnepelték meg legelőször. Musztafa Kemal Atatürk, a későbbi Török Köztársaság alapítója ezt a napot nyilvánította gyermeknappá, méghozzá azért, mert ekkor volt a török nemzeti függetlenség napja is. Ezzel a szimbolikus lépéssel szerette volna felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a gyermekek jelentik a jövőt, a béke és a fejlődés zálogát minden nemzet számára. A kezdeményezés hamar nemzetközi szinten is elterjedt, majd az 1925-ös genfi Gyermekjóléti Konferencián megfogalmazódott a hivatalos világnap gondolata. Végül az ENSZ az 1954-es közgyűlésén döntött úgy, hogy formálisan is létrehozza a nemzetközi gyermeknapot. Az ENSZ ajánlása szerint a világ országainak saját maguknak kellett kijelölniük a megfelelő dátumot az ünneplésre.

Gyermeknap Magyarországon

Itthon a gyermekek megünneplésének már az ENSZ-határozat előtt is komoly hagyománya volt: Magyarországon 1931 óta tartottak úgynevezett gyermekhetet, amiből később egy egynapos gyermeknap lett. Az erről szóló hivatalos döntés 1950-ben született meg, azóta minden év május utolsó vasárnapján ünnepeljük a legkisebbeket. Ennek megfelelően idén, 2026-ban a hivatalos gyereknap május 31-re, vasárnapra esik.

Ilyen programokon lehet részt venni ebből az alkalomból a fővárosban

Idén – 36 év után – új helyszínre költözik Magyarország legnagyobb gyereknapi rendezvénye. A labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének hétvégi eseményei miatt a hagyományos Városligeti Gyereknap helyett a különleges hangulatú Hajógyári-szigeten várja a látogatókat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Budapest Feszt közös rendezvénye. A vidámpark és a vendéglátóegységek május 30-án és 31-én is nyitva lesznek, de az ingyenes gyermeknapi programokkal vasárnap várják a családokat.