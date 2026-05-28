Gyereknap 2026: mutatjuk, miről szól valójában ez a nap!
Május utolsó hétvégéjén ismét a legfiatalabbaké lesz a főszerep. Mióta van ez így, miért pont ekkor van gyereknap és milyen programokon lehet majd részt venni az idei Nemzetközi Gyermeknapon? Itt a válasz!
A legtöbb nagyvárosban és a főváros számos pontján tartanak valamilyen rendezvényt május utolsó hétvégéjén, kifejezetten a gyerekeknek. Mutatjuk ezek közül a legizgalmasabbnak ígérkezőket, és azt is eláruljuk, miért pont ilyenkor van gyereknap!
Miért és mióta gyereknap a gyereknap?
A gyermeknap története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza. Az ünnep Törökországból ered, ahol 1920. április 23-án ünnepelték meg legelőször. Musztafa Kemal Atatürk, a későbbi Török Köztársaság alapítója ezt a napot nyilvánította gyermeknappá, méghozzá azért, mert ekkor volt a török nemzeti függetlenség napja is. Ezzel a szimbolikus lépéssel szerette volna felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a gyermekek jelentik a jövőt, a béke és a fejlődés zálogát minden nemzet számára. A kezdeményezés hamar nemzetközi szinten is elterjedt, majd az 1925-ös genfi Gyermekjóléti Konferencián megfogalmazódott a hivatalos világnap gondolata. Végül az ENSZ az 1954-es közgyűlésén döntött úgy, hogy formálisan is létrehozza a nemzetközi gyermeknapot. Az ENSZ ajánlása szerint a világ országainak saját maguknak kellett kijelölniük a megfelelő dátumot az ünneplésre.
Gyermeknap Magyarországon
Itthon a gyermekek megünneplésének már az ENSZ-határozat előtt is komoly hagyománya volt: Magyarországon 1931 óta tartottak úgynevezett gyermekhetet, amiből később egy egynapos gyermeknap lett. Az erről szóló hivatalos döntés 1950-ben született meg, azóta minden év május utolsó vasárnapján ünnepeljük a legkisebbeket. Ennek megfelelően idén, 2026-ban a hivatalos gyereknap május 31-re, vasárnapra esik.
Ilyen programokon lehet részt venni ebből az alkalomból a fővárosban
Idén – 36 év után – új helyszínre költözik Magyarország legnagyobb gyereknapi rendezvénye. A labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének hétvégi eseményei miatt a hagyományos Városligeti Gyereknap helyett a különleges hangulatú Hajógyári-szigeten várja a látogatókat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Budapest Feszt közös rendezvénye. A vidámpark és a vendéglátóegységek május 30-án és 31-én is nyitva lesznek, de az ingyenes gyermeknapi programokkal vasárnap várják a családokat.
A Hajógyári-szigeten kívül is lesznek bőven programok Budapesten, íme néhány a kínálatból:
- Vasúttörténeti Park – idén is kétnapos, családi és edukációs fesztivállal várják a látogatókat. A hajtányozás, a kerti vasutazás és a gőzmozdonyok világa mellett kreatív játékok és koncertek színesítik a programot.
- Svábhegyi Csillagvizsgáló – napközben óriásbuborékos univerzummodellezés, Téridő-trambulin és meteoritsimogató várja a kicsiket, este pedig távcsőre kapható a telihold, az Esthajnalcsillag és a bolygók.
- Magyar Zene Háza – egy napra igazi zenei varázsvilággá változik az épület május 30-án, szombaton. A gyerekek pecséteket gyűjthetnek a különböző hangszerkóstoló állomásokon és gyermekjóga-foglalkozásokon, a végén pedig apró ajándékot kapnak.
- Csodák Palotája – egész hétvégén tudományos küldetések, CsopOlimpia, Gyermekkuckó és Élménylabor várja a kis felfedezőket.
- Műpa, Cifra Palota Gyermeknap – három színpadon zenés-mesés előadások, az épületben és a Komor Marcell utcában pedig játékpark és kreatív műhelyek várják a 12 év alattiakat, teljesen ingyenesen.
- Óbudai Gyereknap, Csobánka tér – vasárnap 10:00 és 19:00 óra között az év legvidámabb napján nevetés, játékok és rengeteg helyi meglepetés várja a kerületieket és a látogatókat.
Vasárnap országszerte újra megnyílnak a tűzoltólaktanyák kapui
Idén ismét több hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóság lesz látogatható gyermeknapon, méghozzá teljesen ingyen és előzetes regisztráció nélkül. Lesznek próbariasztások, filmvetítések, sőt a gyerekek beülhetnek a járművekbe és felpróbálhatják a valódi tűzoltóruhát is.
Az idei év 5 legkülönlegesebb tűzoltósági helyszíne és programjai a következők:
|Helyszín / Tűzoltóság
|Város
|Miért különleges? Mit láthatunk itt?
|Tűzoltó Skanzen
|Budapest
|Valóságos időutazás: retró tűzoltóautók, több évtizedes egyenruhák és technikai eszközök történelmi tárlata.
|Budavári Katasztrófavédelmi Őrs
|Budapest
|Történelmi környezet a budai Vár szűk utcáin. Betekintés abba, hogyan vizsgáznak a tűzoltók a speciális műemléki környezetben.
|Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
|Budapest
|Interaktív múzeumi élmény régi sisakokkal, legendás járművekkel és a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi koncertjével.
|Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Őrs
|Pannonhalma
|Romantikus, lenyűgöző környezet a főapátság lábánál. Megismerhetjük, hogyan védik az ország egyik legfontosabb kulturális örökségét.
|Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
|Debrecen
|Rendkívül látványos, modern és hatalmas laktanyai bázis, amely gyereknap alkalmából extra bemutatókkal és próbariasztással készül.
