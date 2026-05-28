Rubint Réka folytatja küzdelmét a rákos betegséggel: „Soha fel nem adva…”

Mint ismert, egy drámai interjúban mesélt a rák elleni küzdelméről Rubint Réka. A diagnózis szerint Rékának lágyrész szarkómája van, annak is egy agresszív típusa, amelyben érintett a légcső, a fő verőér, a hangszál, nyelőcső. Az anyukának a műtét után pedig arra kellett felébrednie, hogy közölték vele: a daganata rosszindulatú.

Rubint Réka folytatja küzdelmét a rákos betegséggel

Négy hosszú éven keresztül őrizgetnie szívszorító titkát Rubint Réka. A kegyetlen időszakban, hajkoronáját is elveszítette a betegség ellen vívott küzdelemben. A héten újabb kör kemoterápiás kezelése vette kezdetét. De minden ellenére Réka, aki saját bevallása szerint továbbra is hatvan-hetven százalékos energiával tartja meg az óráit.

„Soha fel nem adva… és soha el nem engedve Önmagam kezét ” -írta Réka megható és egyben inspiráló bejegyzésében, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

„A sportcipőnkben tényleg minden benne van, amire a lelkünknek szüksége van. Az edzéseimet már rég átalakítottam … különös figyelmet szentelve arra, hogy mi és mennyi az , ami jól esik a testemnek. Büszke vagyok arra a kicsi Rékára, aki bennem él! Aki állja a sarat és megtanulta mindenben meglátni a szépet és a jót! Soha, de soha NE adjátok fel a harcot, legyen az bármi! Mert amíg van egy utolsó esélyed, van esélyed a győzelemre is! ” - írta le a példaértékű sorokat Rubint Réka.