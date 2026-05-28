Tragédia a Tescoban: egyetlen fánk miatt állt le 23 percre a biztonsági őr szíve

Fulladozni kezdett, majd szívrohamot kapott a Tescoban egy biztonsági őr, miután megakart enni egy fánkot. Hozzátartozói aggodalmuknak adtak hangot, miután családtagjuk kritikus állapotban fekszik a kórházban.

Baleset a Tesco-ban! Egy fánk miatt fekszik élet és halál között a férfi

Az 58 éves Mohamed Nassar május 8-án, pénteken a salfordi New Bailey Street-en található Tesco Express üzletben dolgozott, Manchester belvárosához közel, mikor a szörnyű incidens történt.

Családja szerint éppen szünetet tartott, mikor fulladozni kezdett egy fánk miatt és szívrohamot kapott. A mentőegységek gyorsan a helyszínre siettek és végül sikerült újraéleszteniük. A szíve 23 percig nem dobogott, az orvosok szerint lehetséges, hogy súlyos agykárosodást szenvedett. A háromgyermekes apuka családjával 2020-ban Manchasterbe költözött Londonból. Ott nagyjából már 5 éve dolgozott.

Fia, a 23 éves Seif Adlwaneis és édesanyja, Nancy Elkarnshawy, valamint nővérei, a 28 éves Nariman és a 14 éves Malak teljesen letaglózva és döbbenten fogadták, mikor telefronon keresték őket a férfi állapota matt.

Seif szerint egyenesen a kórházba mentek. Mohamed jelenleg intenzív osztályon van, életmentő gépeken, ahol vizsgálatokat végeznek rajta, hogy megállapítsák az agykárosodás mértékét.

Fia szerint családjának az orvosok semmi biztatóval nem szolgáltak, azt mondták, nagyon nehéz lesz ezt túlélnie.

Bármit megtenne, hogy segítsen az embereken. Nagyon társaságkedvelő, nagyon társaságkedvelő. Minden vendég ismeri őt, és jó kapcsolatot ápolnak vele. Arról ismert, hogy segít nekik, cipeli a táskáikat és hasonló dolgokat

- idéz Seif szavait a Daily Star.

Gyermekei szerint nagyon törődik a családjával Mohamed, akit szerető apaként jellemeztek. Elmondások alapján még a munkatársainak is a családjáról mesélt a legtöbbször. Családja folyamatosan őrködik az ágya mellett a Manchesteri Királyi Kórházban.