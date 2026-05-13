Tragédia a szállodában: Hiába küzdöttek a mentősök az 5 hónapos baba életéért
A gyermek szívrohamot kapott a halála előtt. A csecsemőt nem tudták újraéleszteni a tragédia során.
Egy öt hónapos kislány lelte halálát, vízbe fulladt egy szállodában a Pennsylvania-i Leacock Township-ben, még május 11 -én, hétfőn.
Tragédia történt! Öt hónapos csecsemő fulladt vízbe
Hírportálok szerint a hatóságokat este hat óra körül értesítették egy fulladásos esetről. A diszpécser azt az információt kapta, hogy a gyermek szívrohamot kapott, miután kihúzták a vízből. Amikor a helyszínre megérkeztek a mentősök megpróbálták az öthónapos csecsemőt újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.
Végül a gyermeket a helyszínen halottnak nyilvánították.
A csecsemő halálát a People cikke szerint a rendőrség, a Lancaster megyei kerületi ügyészség, az Emberi Szolgáltatások Minisztériumának Gyermek-Ifjúsági és Családügyi Hivatala vizsgálja. Az édesanya együttműködését fejezte ki a nyomozással kapcsolatban.
A Best Western is együttműködik a nyomozó hatóságokkal, a halottkém pedig boncolást fog végezni a csecsemőn, a halál okának pontos megállapítása végett.
