RETRO RÁDIÓ

Tragédia a szállodában: Hiába küzdöttek a mentősök az 5 hónapos baba életéért

A gyermek szívrohamot kapott a halála előtt. A csecsemőt nem tudták újraéleszteni a tragédia során.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 10:40
tragédia fulladás gyász csecsemő haláleset

Egy öt hónapos kislány lelte halálát, vízbe fulladt egy szállodában a Pennsylvania-i Leacock Township-ben, még május 11 -én, hétfőn.

tragédia
Tragédia történt! Halottnak nyilvánították a csecsemőt / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Tragédia történt! Öt hónapos csecsemő fulladt vízbe

Hírportálok szerint a hatóságokat este hat óra körül értesítették egy fulladásos esetről. A diszpécser azt az információt kapta, hogy a gyermek szívrohamot kapott, miután kihúzták a vízből. Amikor a helyszínre megérkeztek a mentősök megpróbálták az öthónapos csecsemőt újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. 

Végül a gyermeket a helyszínen halottnak nyilvánították. 

A csecsemő halálát a People cikke szerint a rendőrség, a Lancaster megyei kerületi ügyészség, az Emberi Szolgáltatások Minisztériumának Gyermek-Ifjúsági és Családügyi Hivatala vizsgálja. Az édesanya együttműködését fejezte ki a nyomozással kapcsolatban. 

A Best Western is együttműködik a nyomozó hatóságokkal, a halottkém pedig boncolást fog végezni a csecsemőn, a halál okának pontos megállapítása végett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu