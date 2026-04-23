„Hős volt” – tengerbe fulladt, hogy saját fiát megmentse

Jason Michael DeGray a hullámok közé rohant, amikor észrevette, hogy fia bajba került egy erős visszahúzó áramlatban. Nem habozott – pedig, mint később kiderült, kifejezetten nem szerette a strandot.

A strandon érte a halál a hős apát: fiát próbálta megmenteni

Fotó: unsplash.com/Illusztráció

Váratlan tragédia a strandon

Csak azért ment be a vízbe, mert a fia küszködött

– mondta megtörten a felesége.

A mentés azonban végzetes fordulatot vett. A férfit elsodorta az áramlat, és már nem tudott visszatérni a partra. Egy 34 éves nő, Ebony Mount szintén a vízbe ment, hogy segítsen – ő sem élte túl.

De nem csak tragédia történt aznap: miközben az apa és a segítője odaveszett, a kisfiú túlélte a drámai perceket, és nem is szorult orvosi ellátásra. A család 16 éves lánya, aki egyébként vízimentőként dolgozik, szintén a vízben volt, de őt és egy családi barátot sikerült kimenteni.

A háttérben egy alattomos jelenség áll, az úgynevezett visszahúzó áramlat, amely akár a sekély vízből is pillanatok alatt a nyílt tenger felé sodorhatja az embert. Szakértők szerint ezek az áramlatok különösen veszélyesek, és még gyakorlott úszók számára is komoly kockázatot jelentenek.

Jason DeGray azonban nem mérlegelt – apaként cselekedett.

Hős volt. Mindent megtett a gyerekeiért

– mondta róla felesége. A férfi 25 éven át dolgozott a padlóburkoló szakmában, és ismerősei szerint egész életét a családja köré építette.

A People értesülései szerint Jason búcsúztatását Connecticut államban tartják, szűk családi körben. A család és az ismerősök azonban egy dologban egyetértenek: nem áldozatként, hanem hősként emlékeznek rá.