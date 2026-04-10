Tragédiába fulladt a családi program - Tóba fulladt az ötéves gyermek

Egy 5 éves kisfiú fulladt vízbe, miután mentőmellény nélkül ment be a kaliforniai Shasta-tóba. A Shasta megyei seriff szerint az eset kijózanító és emlékeztet arra, milyen gyorsan válhat egy hétköznapi program tragédiává.

Mentőmellény nélkül ment a vízbe, megfulladt az 5 éves gyermek

Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

Egy 5 éves gyermek vesztette életét április 6-án, hétfőn, miután mentőmellény használata nélkül ment be a kaliforniai tóba. A hatóságokat április 6-án körülbelül 11:22-kor riasztották egy vízben eltűnt gyermek miatt. Azonnal nagyszabású keresés indult több szervezet bevonásával, köztük az amerikai erdészeti szolgálattal és a kaliforniai autópálya-rendőrség légi egységével. A Shasta megyei búvárcsapat körülbelül 12:33-kor találta meg a gyermek holttestét és kiemelték a vízből — több mint egy órával a keresés megkezdése után.

A helyszínre érkező járőrök azonnal megtudták, hogy a kisfiú nem viselt mentőmellényt.

Mielőtt a szülők ki tudták volna hozni a gyermeket a vízből, hogy ráadják a mentőmellényt, már a víz alá merült...

— áll a közleményben.

A hatóságok szerint nem merült fel idegenkezűség, az ügyet azonban tovább vizsgálja a halottkém. A gyermek nevét nem hozták nyilvánosságra.

A seriff hivatal részvétét fejezte ki a családnak és minden érintettnek. Hangsúlyozták, hogy az eset figyelmeztetés arra, milyen gyorsan tragédiába fordulhat egy hétköznapi kirándulás. A közlemény szerint a meleg időjárás ellenére a víz még mindig rendkívül hideg, ami komoly veszélyt jelent azok számára, akik bemerészkednek.