Hatvanezer LEGO kockából épült meg az MTA székháza – elképesztő részletességgel kelt életre a tudomány palotája

Egyszerre játékos, látványos és történelmi jelentőségű kezdeményezés valósult meg a Magyar Tudományos Akadémiánál: hatvanezer LEGO kocka felhasználásával építették meg az MTA Székházának kicsinyített mását, méghozzá olyan pontossággal, hogy a végeredmény szinte önálló építészeti csodának számít.

A LEGO lift pont úgy néz ki, mint az igazi / Fotó: MTA

A monumentális alkotás a Fiatal Kutatók Akadémiájának kezdeményezésére jött létre.

Az MTA makett 1:75-ös méretarányban készült, ami lehetővé tette, hogy az eredeti épület szinte minden fontos részlete visszaköszönjön a kockákból felépített változatban. A végeredmény 94x120 centiméter alapterületű, 60 centiméter magas lett, és hűen idézi meg a Friedrich August Stüler tervei alapján megépült, ikonikus akadémiai palotát.

Megtudtuk: a munka összesen 150 órát vett igénybe, amelynek során az épületet 185 különálló modulra bontották. Ezeket először külön-külön készítették el, majd csak ezután illesztették össze, mint egy hatalmas háromdimenziós kirakóst.

A projekt különlegességét tovább növeli, hogy az építésből a Középiskolai MTA Alumni Programban részt vevő diákok is aktívan kivették a részüket. Jelenlétük nem csupán jelképes volt: valódi alkotótársként dolgoztak a maketten, így a fiatal generáció szó szerint is hozzátette saját építőkockáit az Akadémia történetéhez.

Ahogy az MTA honlapja fogalmaz: a kezdeményezés jóval túlmutat egy látványos makett létrehozásán. Az eredeti MTA Székház ugyanis a 19. században közadakozásból épült fel, az 1850-es és 1860-as években a társadalom legkülönbözőbb rétegei járultak hozzá a palota pénzalapjához. A mostani közös LEGO építés ennek a történelmi összefogásnak állít emléket. A múlt és a jelen így különleges módon kapcsolódik össze: míg egykor adományokból emelték fel a tudomány palotáját, ma közös építéssel idézik meg annak szellemét.