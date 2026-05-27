Hatalmas mérföldkőhöz érkeztünk: 2032-re emberek fognak lakni a Holdon a NASA szerint
A NASA bemutatta legújabb Hold-bázis tervét, amelynek célja, hogy 2032-re fenntartható emberi jelenlétet hozzanak létre a Hold felszínén.
A NASA új részleteket osztott meg ambiciózus Hold-programjáról, amelynek középpontjában egy állandó bázis, a „Moon Base” kiépítése áll. A cél, hogy 2032-re rendszeres emberi jelenlét jöjjön létre a Hold felszínén.
Az amerikai űrügynökség korábban az Artemis II küldetés keretében küldött űrhajósokat — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen — a Hold körüli térségbe, messzebbre, mint bármikor az Apollo-program óta. A misszió sikerét követően most a tartós jelenlét kiépítésére helyezték a hangsúlyt.
A NASA közlése szerint a Moon Base egy olyan kezdeményezés, amelynek célja a „fenntartható emberi jelenlét és a kiterjesztett tudományos és kereskedelmi tevékenység” megteremtése a Hold déli pólusán. A terv szerint ez lehetővé tenné, hogy a „Holdon való élet és munka” valósággá váljon.
A NASA projektje három fázisban valósulna meg
- Az első fázis már elindult, és 2028-ig tart. Ennek során robotikus küldetések vizsgálják a Hold déli pólusát, új technológiákat tesztelnek, és előkészítik az emberes missziókat.
- A második fázis 2029-től indulna, ekkor kezdenék el a félig állandó infrastruktúra kiépítését, valamint a korai lakhatási és logisztikai rendszerek kialakítását.
- A harmadik, végső szakasz 2032-től valósulna meg, amikor a NASA már folyamatos emberi jelenlétet és rendszeres legénységváltásokat tervez a Hold felszínén.
Carlos Garcia-Galan, a Moon Base program vezetője szerint a bázis akár „több száz négyzetmérföldes” területet is elfoglalhat, így egy kisebb város méretéhez hasonlítható, amelynek határait drónokkal, úgynevezett MoonFall-rendszerekkel jelölnék ki.
A Moon Base Amerika és az emberiség első előőrse lesz egy másik égitesten
– mondta a NASA-igazgatója, Jared Isaacman.
Hozzátette: minden küldetés tanulási lehetőség lesz, amely segít felépíteni a szükséges infrastruktúrát a hosszú távú jelenléthez, valamint felkészíti az emberiséget a következő űrbeli lépésekre.
A NASA emellett együttműködési megállapodást kötött Jeff Bezos Blue Origin vállalatával is, amely hardverelemek szállításában segít majd, valamint az Astrolab és a Lunar Outpost cégekkel, amelyek a Hold felszíni járműveinek fejlesztésében vesznek részt – írja a Lad Bible.
