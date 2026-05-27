Hatalmas mérföldkőhöz érkeztünk: 2032-re emberek fognak lakni a Holdon a NASA szerint

A NASA bemutatta legújabb Hold-bázis tervét, amelynek célja, hogy 2032-re fenntartható emberi jelenlétet hozzanak létre a Hold felszínén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 20:30
NASA Hold holdbázis

A NASA új részleteket osztott meg ambiciózus Hold-programjáról, amelynek középpontjában egy állandó bázis, a „Moon Base” kiépítése áll. A cél, hogy 2032-re rendszeres emberi jelenlét jöjjön létre a Hold felszínén.

A NASA szinte hihetetlen terveket terített az asztalra
Fotó: SNEHIT PHOTO/Shutterstock

Az amerikai űrügynökség korábban az Artemis II küldetés keretében küldött űrhajósokat — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen — a Hold körüli térségbe, messzebbre, mint bármikor az Apollo-program óta. A misszió sikerét követően most a tartós jelenlét kiépítésére helyezték a hangsúlyt.

A NASA közlése szerint a Moon Base egy olyan kezdeményezés, amelynek célja a „fenntartható emberi jelenlét és a kiterjesztett tudományos és kereskedelmi tevékenység” megteremtése a Hold déli pólusán. A terv szerint ez lehetővé tenné, hogy a „Holdon való élet és munka” valósággá váljon.

A NASA projektje három fázisban valósulna meg

  • Az első fázis már elindult, és 2028-ig tart. Ennek során robotikus küldetések vizsgálják a Hold déli pólusát, új technológiákat tesztelnek, és előkészítik az emberes missziókat.
  • A második fázis 2029-től indulna, ekkor kezdenék el a félig állandó infrastruktúra kiépítését, valamint a korai lakhatási és logisztikai rendszerek kialakítását.
  • A harmadik, végső szakasz 2032-től valósulna meg, amikor a NASA már folyamatos emberi jelenlétet és rendszeres legénységváltásokat tervez a Hold felszínén.

Carlos Garcia-Galan, a Moon Base program vezetője szerint a bázis akár „több száz négyzetmérföldes” területet is elfoglalhat, így egy kisebb város méretéhez hasonlítható, amelynek határait drónokkal, úgynevezett MoonFall-rendszerekkel jelölnék ki.

A Moon Base Amerika és az emberiség első előőrse lesz egy másik égitesten

– mondta a NASA-igazgatója, Jared Isaacman.

Hozzátette: minden küldetés tanulási lehetőség lesz, amely segít felépíteni a szükséges infrastruktúrát a hosszú távú jelenléthez, valamint felkészíti az emberiséget a következő űrbeli lépésekre.

A NASA emellett együttműködési megállapodást kötött Jeff Bezos Blue Origin vállalatával is, amely hardverelemek szállításában segít majd, valamint az Astrolab és a Lunar Outpost cégekkel, amelyek a Hold felszíni járműveinek fejlesztésében vesznek részt – írja a Lad Bible.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
