RETRO RÁDIÓ

Pánik a hegyen: apa és gyermeke nem tudott lejönni, mentőhelikopter indult értük

Drámai mentőakció zajlott Kalifornia magashegységi területén, miután egy apa 18 hónapos fiával került bajba több mint 3000 méteres magasságban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 18:00
mentőakció apa és fia túra

A férfi az El Dorado megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint május 21-én késő délután indult hegyikerékpározni kisfiával a Freel Peak környékén, amikor az ösvény egy szakasza teljesen járhatatlanná vált a hó miatt. Elsőre még nem is gondolták, hogy kimentésükhöz teljes mentőakcióra lesz szükség.

A mentőakció nélkül a hegyen rekedt volna apa és fia
A mentőakció nélkül a hegyen rekedt volna apa és fia
Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A visszafordulás közben az apa megpróbált visszajutni az alacsonyabban fekvő területekre, de hamar kimerült a nehéz körülmények között. Közben a nap is lemenőben volt, és a férfi rájött, hogy nem készült fel az éjszakai kint tartózkodásra. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy 18 hónapos kisfia is rosszul lett, és a hatóságok szerint „extrém kellemetlenség” jeleit mutatta, ami miatt az apa úgy ítélte meg, hogy orvosi segítségre van szükség.

Mentőakció indult apáért és fiáért

A mentésbe az El Dorado megyei seriffhivatal kutató-mentő egységei, önkéntesek és egy helikopteres egység is bekapcsolódott. A helikopteres egység hamar megtalálta a párost, és megkezdődött az összehangolt mentési terv.

Két önkéntest helikopterrel juttattak a Freel Peak több mint 3000 méteres magasságában kijelölt leszállózónához, ahonnan gyalog jutottak el az apához és gyermekéhez. Végül mindkettőjüket helikopterrel szállították le a South Lake Tahoe repülőtérre, ahol a helyi tűzoltóság látta el őket.

A hatóságok később arra figyelmeztettek, hogy a magasabban fekvő területeken még mindig veszélyes, téli jellegű körülmények uralkodnak, még akkor is, ha az alacsonyabb régiókban már enyhébb az idő – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu