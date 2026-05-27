Pánik a hegyen: apa és gyermeke nem tudott lejönni, mentőhelikopter indult értük

A férfi az El Dorado megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint május 21-én késő délután indult hegyikerékpározni kisfiával a Freel Peak környékén, amikor az ösvény egy szakasza teljesen járhatatlanná vált a hó miatt. Elsőre még nem is gondolták, hogy kimentésükhöz teljes mentőakcióra lesz szükség.

A mentőakció nélkül a hegyen rekedt volna apa és fia

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A visszafordulás közben az apa megpróbált visszajutni az alacsonyabban fekvő területekre, de hamar kimerült a nehéz körülmények között. Közben a nap is lemenőben volt, és a férfi rájött, hogy nem készült fel az éjszakai kint tartózkodásra. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy 18 hónapos kisfia is rosszul lett, és a hatóságok szerint „extrém kellemetlenség” jeleit mutatta, ami miatt az apa úgy ítélte meg, hogy orvosi segítségre van szükség.

Mentőakció indult apáért és fiáért

A mentésbe az El Dorado megyei seriffhivatal kutató-mentő egységei, önkéntesek és egy helikopteres egység is bekapcsolódott. A helikopteres egység hamar megtalálta a párost, és megkezdődött az összehangolt mentési terv.

Két önkéntest helikopterrel juttattak a Freel Peak több mint 3000 méteres magasságában kijelölt leszállózónához, ahonnan gyalog jutottak el az apához és gyermekéhez. Végül mindkettőjüket helikopterrel szállították le a South Lake Tahoe repülőtérre, ahol a helyi tűzoltóság látta el őket.

A hatóságok később arra figyelmeztettek, hogy a magasabban fekvő területeken még mindig veszélyes, téli jellegű körülmények uralkodnak, még akkor is, ha az alacsonyabb régiókban már enyhébb az idő – írja a People.