Egy cipőt próbáltak visszaszerezni - két turista csúszott le a Gellért-hegyen

A mentés idejére fennakadás várható a környék forgalmában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 20:44
turista Gellért-hegy mentőakció

Két ember került bajba a Gellért-hegyen: egyikőjük cipője leesett, megpróbálták visszaszerezni, de lecsúsztak, utána pedig semelyik irányban nem tudtak továbbhaladni - közölte a katasztrófavédelem.

A turisták segítségére a fővárosi hivatásos tűzoltók létraszerrel érkeztek, majd kimentették őket a szorult helyzetből. A mentőakció miatt a rakpart érintett szakaszán fennakadásra kell számítani a közúti és a villamosközlekedésben is.

