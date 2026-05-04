Egy cipőt próbáltak visszaszerezni - két turista csúszott le a Gellért-hegyen
A mentés idejére fennakadás várható a környék forgalmában.
Két ember került bajba a Gellért-hegyen: egyikőjük cipője leesett, megpróbálták visszaszerezni, de lecsúsztak, utána pedig semelyik irányban nem tudtak továbbhaladni - közölte a katasztrófavédelem.
Egy cipőt próbáltak visszaszerezni - két turista csúszott le a Gellért-hegyen
A turisták segítségére a fővárosi hivatásos tűzoltók létraszerrel érkeztek, majd kimentették őket a szorult helyzetből. A mentőakció miatt a rakpart érintett szakaszán fennakadásra kell számítani a közúti és a villamosközlekedésben is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre