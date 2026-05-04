Két ember került bajba a Gellért-hegyen: egyikőjük cipője leesett, megpróbálták visszaszerezni, de lecsúsztak, utána pedig semelyik irányban nem tudtak továbbhaladni - közölte a katasztrófavédelem.

Egy cipőt próbáltak visszaszerezni - két turista csúszott le a Gellért-hegyen

A turisták segítségére a fővárosi hivatásos tűzoltók létraszerrel érkeztek, majd kimentették őket a szorult helyzetből. A mentőakció miatt a rakpart érintett szakaszán fennakadásra kell számítani a közúti és a villamosközlekedésben is.