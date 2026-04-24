Erkélyről ledobott szobor végzett a fiatal gyönyörű turistával – Az elkövető szülei tagadják, hogy közük lenne a történtekhez

A pár a hazautazásuk előtti napon sétált a városban, amikor a nő születésnapját ünnepelték. Egy 13 éves fiú dobta ki az erkélyről azt a szobrot, ami végzett a fiatal turistával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 21:30
Egy fiú dobta le azt a szobrot erkélyéről, ami a fiatal turista nő halálát okozta. Mint kiderült, a fiúnak szokása volt, hogy különböző tárgyakat dob ki az erkélyről. A 30 éves turista, Chiara Jaconis meghalt, miután a szobor a fejére esett.

Az olasz turista, Chiara Jaconis 2024-ben a barátjával utazott Nápolyba, hogy megünnepelje születésnapját, amikor egy 2 kilós szobor a fejére esett. Azonnal összeesett, és kórházba szállították. Azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére két nappal később meghalt súlyos agysérülései következtében.

A 13 éves fiú szülei ellen most emberölés vádjával indult eljárás, mivel az olasz törvények szerint a gyermek nem vonható büntetőjogi felelősségre. Az ügyészek szerint a szülők nem vigyáztak rá kellően. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt akar vádat emelni a szülők ellen, mivel a fiú állítólag korábban is követett el hasonló cselekményeket. A nyomozók szerint korábban más tárgyakat is ledobott az erkélyről (például ruhacsipeszeket, egy távirányítót és egy tabletet).

A szülők azonban tagadják a felelősséget, és azt mondják, hogy a szobor nem az övék volt. Ügyvédjük, Carlo Bianco így nyilatkozott:

Ez egy tragédia, amely két tisztességes családot sújtott.

Chiara szülei továbbra is igazságot követelnek. Édesapja, Gianfranco így nyilatkozott:

A vádemelési kérelem a gyermek szülei ellen nem kárpótol minket, és nem is elégít ki, mert egy újabb nehéz és hosszadalmas út áll előttünk. De ez egy kezdet...

A megrázó térfigyelő kamerás felvétel rögzítette a pillanatot, amikor Chiara összeesett. Barátjával, a 19 éves Livio Rousseau-val a város spanyol negyedében sétáltak, amikor megtörtént a tragédia.

Chiarát a Tenger Kórházába szállították, ahol később meghalt. Korábban a régi Pellegrini kórházban is kezelték. A szobor állítólag egy harmadik emeleti erkélyről esett le. Halála után megemlékezést tartottak Chiara tiszteletére. Édesanyja, Cristina Venturi arra kérte a résztvevőket, hogy ne sírjanak, hanem mosolyogjanak:

Azt szeretném, hogy élettel telve éljétek az életet, mert ő is mindig így tette. Ma este egy nagy ölelést küldünk neki

– mondta.

(via Mirror)

 

