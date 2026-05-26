Tragédia Kaposváron: 10. emeletről zuhant ki egy nő

Tragédia rázta meg Kaposvárt, ahol szombaton egy nő kiesett a Béke lakótelep egyik panelépületének 10. emeletéről - közölte a sonline.hu.

Tragédia Kaposváron: tizedikről zuhant ki egy nő Fotó: freepik.com / Illusztráció

Tragédia Kaposváron: tizedikről zuhant ki egy nő

A hírt a rendőrség is hivatalosan megerősítette, Vajda Eszter sajtószóvivő tájékoztatása szerint az elsődleges helyszíni szemle és az adatgyűjtés után nem merült fel idegenkezűség gyanúja. A hatóságok közigazgatási eljárás keretében vizsgálják pontosan mi vezetett a tragédiához.