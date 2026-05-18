Könnyeivel küzdve mesélt a negyedikről kizuhant lány anyja

Szentlőrinci tragédia kapcsán megszólalt a lányát gyászoló édesanya.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.18. 20:20
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, május 18-án reggel egy szentlőrinci lakásból kiesett egy 17 éves lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.

Később az is kiderült, hogy a szomszéd hangos veszekedést, kiabálást és sikoltozást hallott kiszűrődni a lakásból. Kiderült, hogy a nő a párjával egy hónapja költözött a társasházba, a zuhanás után állítólag a férfi azt kiabálta, hogy nem lökte ki barátnőjét. A rendőrök mégis elvitték, emberölés miatt indítottak eljárást.

A Borsonline oldalának megszólalt a 17 éves Vandát gyászoló édesanya. A Bors úgy tudja: Vandát nagyon megviselte, hogy a közelmúltban elveszítette az édesapját.

Abban tudnak segíteni, hogy az az ember, aki megölte a lányomat, örökre börtönbe kerüljön!

 – mondta, majd közölte, egyelőre nincs rá ereje, hogy ennél bővebben beszéljen.

„Annyit kijelenthetünk, hogy Vandának volt egy nem túl jól alakult párkapcsolata. A férfi állandóan féltékenykedett, amit szegény kislány egyre nehezebben viselt” – közölte végül egy családtag.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
