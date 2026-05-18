Könnyeivel küzdve mesélt a negyedikről kizuhant lány anyja
Szentlőrinci tragédia kapcsán megszólalt a lányát gyászoló édesanya.
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, május 18-án reggel egy szentlőrinci lakásból kiesett egy 17 éves lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.
Később az is kiderült, hogy a szomszéd hangos veszekedést, kiabálást és sikoltozást hallott kiszűrődni a lakásból. Kiderült, hogy a nő a párjával egy hónapja költözött a társasházba, a zuhanás után állítólag a férfi azt kiabálta, hogy nem lökte ki barátnőjét. A rendőrök mégis elvitték, emberölés miatt indítottak eljárást.
A Borsonline oldalának megszólalt a 17 éves Vandát gyászoló édesanya. A Bors úgy tudja: Vandát nagyon megviselte, hogy a közelmúltban elveszítette az édesapját.
Abban tudnak segíteni, hogy az az ember, aki megölte a lányomat, örökre börtönbe kerüljön!
– mondta, majd közölte, egyelőre nincs rá ereje, hogy ennél bővebben beszéljen.
„Annyit kijelenthetünk, hogy Vandának volt egy nem túl jól alakult párkapcsolata. A férfi állandóan féltékenykedett, amit szegény kislány egyre nehezebben viselt” – közölte végül egy családtag.
