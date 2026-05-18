Eldugott falvak, veszélyes hágók és határtalan szabadság: a magyar bringás megkerüli a Földet

Biciklivel tényleg nincsenek határok: Zichó Viktorból mára filmes, tartalomgyártó és inspiráló utazó lett, aki nemcsak kilométereket gyűjt, hanem történeteket is. A fiatal bringás hegyen-völgyön át teker: nemcsak több ezer kilométert tesz meg, hanem elképesztő szintkülönbségeket is legyőz útjai során. Az extrém terep sem fog ki Viktoron.

Extrém körülmények két keréken: 11 éves korától kezdte ezt az életformát Fotó: Zichó Viktor

Az egyetem első évében megszervezte az első komolyabb útját az Alpokba, majd a következő években egyre messzebbre ment: Ázsiába, Kelet-Törökországba és a Kaukázus térségébe. De ez a szerelem sokkal hamarabb kezdődött.

11 évesen kezdtem el túrakerékpározni, és csatlakoztam egy komáromi egyesülethez. Évekig velük tekertem, velük kezdtem el felfedezni a környező városokat és országokat: Szlovákiát, Ukrajnát, Erdélyt, Szlovéniát és Ausztriát. Volt olyan bringatúránk is, amikor egészen Szicíliáig jutottunk. Ekkor értettem meg igazán, hogy a kerékpárral nincsenek korlátok. Bárhová el lehet jutni vele. Közben elkezdtem olvasni másokról, akik éveken keresztül a világot járták biciklivel. Ez inspirált arra, hogy én is megszervezzem a saját bringatúráimat. Egymást követték a bringatúrák

– meséli Viktor, aki már Grúziában jár cikkünk születésekor.

Kezdetben inkább terepen bringázott, később a hegyi kerékpározás felé fordult, és ma már főként ennél maradt. A kerékpározás számára nemcsak sport, hanem életforma és szenvedély is. Egyben munka is: jelentéseket készít, tartalmat gyárt, filmeket forgat, előadásokat tart, szponzorációkkal foglalkozik, és próbál minél több embert inspirálni egy egészségesebb és tisztább életmódra. Ez nemcsak az embernek, hanem a környezetnek is jó. Egy nagyon összetett dolog. A leghosszabb és egyik legmeghatározóbb útja a Körösi Csoma Sándor-út volt 2019-ben és 2020-ban. Most viszont eljött Örményország és a Kaukázus ideje.

A Kaukázus mindig nagyon érdekelt. Sokszor jártam Grúziában, de Örményországban korábban még nem voltam. Keveset tudtam róla, viszont sokan mondták, hogy gyönyörű ország, ezért mindenképp szerettem volna megnézni. Az ország legdélibb részéről indultunk, és egészen Szeván városáig jutottunk. Most éppen Grúziában vagyunk, Szvanétiben.

Viktor több emlékezetes történetet idézett fel a beszélgetés közben. Most egy székely bringás társával fedezik fel a Kaukázust.