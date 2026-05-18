Most derült csak ki: tavaly ősszel elhunyt a Világok harca sztárja

Ann Robinson elhunyt, családja és szerettei pedig úgy döntöttek, hogy a szomorú hírt csaknem egy évig nem hozzák nyilvánosságra. A hollywoodi legenda 2025. szeptember 26-án vesztette életét Los Angeles-i otthonában.

Csaknem egy év után derült ki, hogy elhunyt A világok háborúja ikonikus színésznője

A filmiparba a Paramount Pictures kaszkadőreként és szerződéses művészeként csöppent bele, miután sikeres meghallgatáson vett részt a legendás producer és vizuális effektusok úttörője, George Pal előtt. Annt választották ki Sylvia Van Buren könyvtártudományi oktató szerepére H. G. Wells 1898-as regényének, A világok háborújának Oscar-díjas 1953-as filmadaptációjában.

A szívükben mély fájdalmat érző rajongók megható üzenetekkel árasztották el a közösségi médiát. Az egyikük így írt: „Teljesen összetört a szívem! Ő tanította meg a nőknek szerte a világon, hogyan kell rémületben sikítani. De komolyan, az embersége olyan sokat adott a Világok háborújához. Az 1950-es évek két legjobb sci-fi filmjének egyikében játszotta a főszerepet. Nyugodj békében, gyönyörű Ann!”

Steven Spielberg 2005-ben meghívta a színésznőt és Gene Barryt, hogy a Tom Cruise főszereplésével készült A világok harca című adaptációban megidézzék az eredeti film ikonikus jelenetét. Visszatekintve visszatérésére, 2016-ban így nyilatkozott a színésznő:

Steven egyszerűen imádni való volt. Hátulról odajött hozzám, letérdelt, három ujját a bal vállamra tette, és azt kiáltotta: »Valaki csináljon rólam egy képet!« Úgy tűnik, a Világok háborúja volt az egyik kedvenc filmje gyerekkorában. Királynőként bántak velem. A fiam, aki velem volt, elmondta, hallotta, ahogy az emberek azt kiabálták: »Itt van, itt van!«, miután megérkeztünk a forgatásra. Aztán a Ziegfeld Színházban tartott premierre első osztályon repítettek New Yorkba, egy gyönyörű, Central Parkra néző szállodában szállásoltak el, és limuzint szerveztek a családomnak. 60 évet vártam arra, hogy ilyen bánásmódban részesüljek

– idézte a színésznő szavait a Daily Star.