Steven Spielberg végre bevallotta, melyik a kedvenc sci-fi filmje

Steven Spielberg nemrég elárulta, mely sci-fi filmeket tartja a legjobbaknak, és sokakat meglepett, hogy saját klasszikusai, például az E.T. vagy a Ready Player One nem szerepelnek a listán.

Steven Spielberg megnyílt a filmekről, amiket a legjobban élvezett

A legendás rendező a filmtörténet egyik meghatározó alakja, olyan ikonikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Cápa, a Jurassic Park vagy a Ryan közlegény megmentése. Legutóbbi filmje, A Fabelman család komoly szakmai elismerést hozott számára, többek között Golden Globe-díjat nyert a legjobb rendezésért.

Spielberg most új projekttel jelentkezik, amelyben olyan sztárok kapnak szerepet, mint Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo és Josh O’Connor. A leleplezés napja egyben visszatérést is jelent számára a sci-fi világába, miután legutóbb 2018-ban, a nagy sikerű Ready Player One-nal dolgozott ebben a műfajban.

Érdekesség, hogy bár Spielberg pályafutása során számos emlékezetes sci-fit készített, amikor minden idők kedvenc filmjeiről kérdezték, egyetlen saját munkáját sem emelte ki. Az Empire magazinnak nyilatkozva a rendező elárulta, melyik a kedven sci-fije.

Az utóbbi időben imádtam a Dűne-filmeket. Ezek a kedvenc sci-fi filmjeim közé tartoznak, nemcsak mostanában, hanem mindig is. Szerintem a második rész Denis Villeneuve legjobb filmje. Alig várom, hogy lássam a harmadikat. Biztos vagyok benne, hogy korán megmutatja nekem. Annyira nagy rajongója vagyok.

Spielberg hozzátette, hogy szerinte Villeneuve tökéletesen tiszteleg a Dűne-könyvek előtt. Az interjú egy másik részében Spielberg kifejezte reményét, hogy egy nap horrorfilmet rendezhet egy olyan műfajt, amivel még nem foglalkozott.

Még nem rendeztem horrorfilmet, pedig mindig is szerettem volna, és talán egy nap mégis megteszem. De már megjelent néhány nagyszerű horrorfilm, ami kielégíti ezt a vágyamat.

Példaként kiemelt egy alkotást is, amely szerinte minden szempontból betalál ez a Fegyverek. Elmondása szerint a film kifejezetten lenyűgözte - írja az Unilad.