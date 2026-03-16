Steven Spielberg: „Nagyon erős a gyanúm, hogy nem vagyunk egyedül a Földön”

Steven Spielberg júniusban érkező, legújabb filmje az UFO témakörében készült, ami nem meglepő, mert a rendezőt mindig is érdekelte az idegen lények témája. Szentül vallja, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen élőlények a világegyetemben.

Steven Spielberg hisz a földönkívüli lények létezésében

Steven Spielberg-et korábban elhajtották UFO ötlete miatt

A „Leleplezés napja” című film közeledtével a rendező, Steven Spielberg szeretné, ha mindenki tudná: ő valóban hisz a földönkívüliek létezésében. A film a rendező újabb UFO-król szóló műve. Évek óta nem készített ebben a témában egyetlen filmet sem, ennek ellenére Spielberg számára a földönkívüliek témája nem egy hóbort divat, hiszen ő maga is hisz a létezésükben.

Nagyon erős a gyanúm, hogy nem vagyunk egyedül a Földön

– közölte a Vulture, az SXSW pénteki főelőadása után. A rendező elmondta, hogy nem tud többet a témáról, mint egy átlagember, de ennek ellenére is hisz az idegen lények létezésében, és tulajdonképpen ez az érzés inspirálta arra, hogy ebben a témában készítsen filmet.

Ezért is koncentrál a Leleplezés napja marketingje nagyrészt arra a történetszálra, amelyben Josh O’Connor karaktere egy világszintű leleplezést tervez, hogy feltárja az emberek előtt az igazságot a világegyetemeben biztosan létező más intelligens lényekről. Spielberg eredetileg UFO tematikájú filmmel érkezett Hollywoodba, azonban csak elutasítást kapott, s mint mondja: akkoriban senki sem értette az ötletet. A cápa hatalmas sikere után a rendezőt teljes alkotói szabadsággal látták el, így bármilyen filmet megalkothatott, ezért vette elő a korábbi UFO-ötletét, amelyből végül megszületett a Harmadik típusú találkozások.

Spielberg a saját filmjeit nézetné meg az idegenekkel

Spielberg úgy véli, ha valóban kiderülne az idegen lények létezése, akkor az sokkolná az embereket - különösen a vallásos személyeket - de azért nem annyira, hogy pusztító következményei legyenek. Ha egyszer lehetősége lenne a földönkívüliekkel való találkozásra, nem szeretne mást, mint leülni velük filmet nézni, köztük a saját alkotásait, mint az E.T. - A földönkívüli, vagy Az élet csodaszép című filmeket.