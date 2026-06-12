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Sokkoló képek: Kigyulladt egy hulladékszállító jármű Dunaalmáson

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Dunaalmásnál történt hatalmas tűzeset. Egy kommunális hulladékszállító jármű gyulladt ki. A tüzet szabálytalanul kidobott akkumulátorok tüze okozták.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 21:28
Módosítva: 2026.06.12. 21:28
dunaalmás hulladékgyűjtő tűz

Az akkumulátor tűz komoly veszélyt jelent a hulladékszállításban dolgozókra és a környezetre egyaránt, különösen akkor, ha a veszélyes hulladék a kommunális szemét közé kerül. Egy ilyen eset történt nemrég Dunaalmáson is, közölte a kemma.hu.

Sokkoló fotók a dunaalmási tűzről
Sokkoló fotók a dunaalmási tűzről
Forrás: Dunaalmás ÖTE/Facebook

Akkumulátor tűz okozott riadalmat egy hulladékgyűjtő autónál Dunaalmáson

A Dunaalmás ÖTE Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a MOHU egyik kommunális hulladékszállító autója kigyulladt – a vizsgálatok alapján a tüzet több olyan akkumulátor okozta, amelyet a lakosok szabálytalanul a vegyes kommunális hulladék közé helyeztek el. A helyszínre siettek a tűzoltók, akik mellett a szervezet munkatársa is azonnal bekapcsolódott az oltási munkálatokba. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni a komolyabb károkat.

A Dunaalmás ÖTE felhívta a figyelmet: az akkumulátorok és elemek veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat tilos a kommunális gyűjtőedénybe helyezni. Az ilyen felelőtlen magatartás közvetlenül veszélyezteti a hulladékszállításban dolgozó munkavállalók életét, a jármű épségét, és súlyos környezetszennyezéshez is vezethet.

A szervezet emellett kéri a lakosságot, hogy a veszélyes hulladékokat – elemeket, akkumulátorokat, elektronikai hulladékokat – kizárólag a kijelölt gyűjtőhelyeken vagy a hulladékudvarokban adják le.


 

 

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