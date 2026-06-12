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Kigyulladt egy autó az M5-ös autópályán

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Most érkezett. Tűzoltók vonultak egy lángoló autóhoz az M5-ösön.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 19:19
baleset Szeged tűzoltó karambol

A 159-es kilométerhez a szegedi tűzoltók vonultak az M5-ösön kigyulladt autóhoz.

Kigyulladt egy autó az M5-ösön
Kigyulladt egy autó az M5-ösön
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kigyulladt egy autó az M5-ösön, az M43-as csomópontnál

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy személykocsi az M5-ös autópályán. A Budapest felé vezető oldal 159-es kilométeréhez a szegedi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak. Az egységek két vízsugárral kezdték oltani a leállósávban veszteglő, lángoló járművet. Az autóban ketten ültek, időben kiszálltak a kocsiból, írja a katasztrófavédelem.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu