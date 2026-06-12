Kigyulladt egy autó az M5-ös autópályán
Most érkezett. Tűzoltók vonultak egy lángoló autóhoz az M5-ösön.
A 159-es kilométerhez a szegedi tűzoltók vonultak az M5-ösön kigyulladt autóhoz.
Kigyulladt egy autó az M5-ösön, az M43-as csomópontnál
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy személykocsi az M5-ös autópályán. A Budapest felé vezető oldal 159-es kilométeréhez a szegedi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak. Az egységek két vízsugárral kezdték oltani a leállósávban veszteglő, lángoló járművet. Az autóban ketten ültek, időben kiszálltak a kocsiból, írja a katasztrófavédelem.
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